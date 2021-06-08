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Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek 2021? Hibe desteği ödenme tarihi açıklandı mı? Başvuru bitiş tarihi

Esnaf hibe yardımı ne zaman yatacak? Sorusu merak ediliyor. Esnafa kira destek ödemeleri vatandaşın gündeminde. 23 Haziran Pazartesi günü günü başvuruların tamamlanacak olmasının nedeniyle vatandaşların merakı iyice arttı. İşte hibe desteği hakkında merak edilenler...

Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek 2021? Hibe desteği ödenme tarihi açıklandı mı? Başvuru bitiş tarihi

Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan birçok ödenek bulunurken gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin kısa sürede ödemelerine başlanması bekleniyor. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Hibe desteği için başvurular 2 hafta daha devam edecek. 30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almakta.

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olacak. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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