Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Esra Bilgiç, 2025'e böyle veda etti - Magazin haberleri

        Esra Bilgiç, 2025'e böyle veda etti

        Esra Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile olan ilişkisi ve yıl içindeki tatillerinden karelerle 2025'e veda etti; dolu dolu geçen yılını sosyal medyada özetledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'e böyle veda etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Esra Bilgiç, bir süredir DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı mutlu ilişkiyle gündemde yer alıyor.

        Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatillerle de dikkat çekerken, 2025 yılını dolu dolu yaşayan isimler arasında gösteriliyor.

        Ünlü oyuncu, sosyal medyada akım haline gelen 2025’e veda paylaşımlarına katılarak yılın öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.

        Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte olduğu anlardan tatil karelerine kadar birçok özel anı sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

        Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        #Esra Bilgiç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?