Esra Bilgiç, 2025'e böyle veda etti
Esra Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile olan ilişkisi ve yıl içindeki tatillerinden karelerle 2025'e veda etti; dolu dolu geçen yılını sosyal medyada özetledi
Esra Bilgiç, bir süredir DJ Faruk Sabancı ile yaşadığı mutlu ilişkiyle gündemde yer alıyor.
Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatillerle de dikkat çekerken, 2025 yılını dolu dolu yaşayan isimler arasında gösteriliyor.
Ünlü oyuncu, sosyal medyada akım haline gelen 2025’e veda paylaşımlarına katılarak yılın öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.
Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile birlikte olduğu anlardan tatil karelerine kadar birçok özel anı sosyal medya hesabından yayımladı.