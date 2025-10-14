Habertürk
        Esra Bilgiç 33'üncü yaşını Faruk Sabancı ile Milano'da kutladı - Magazin haberleri

        Esra Bilgiç 33'üncü yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da kutladı

        Esra Bilgiç, 33'üncü yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano'da kutladı. Sabancı, paylaştığı romantik mesajla aşkını bir kez daha ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:26
        Milano'da aşk dolu kutlama
        Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33'üncü yaşına girdi. Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı.

        Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

        Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Esra Bilgiç
        #Faruk Sabancı
