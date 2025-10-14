Esra Bilgiç 33'üncü yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da kutladı
Esra Bilgiç, 33'üncü yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano'da kutladı. Sabancı, paylaştığı romantik mesajla aşkını bir kez daha ilan etti
Giriş: 14.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.10.2025 - 23:26
Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, 33'üncü yaşına girdi. Oyuncu, doğum gününü sevgilisiyle birlikte Milano’da kutladı.
Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
