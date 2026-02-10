Canlı
        Esra Bilgiç: Kendime örnek alıyorum

        Esra Bilgiç: Kendime örnek alıyorum

        Esra Bilgiç, moda anlayışına ve stil ikonlarına dair açıklamalarda bulundu. Monica Bellucci'yi kendine örnek aldığını belirten Bilgiç, zamansız şıklığın sırrını geçmişte arıyor

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 14:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:19
        "Kendime örnek alıyorum"
        Oyuncu Esra Bilgiç, katıldığı bir YouTube programında moda anlayışına ve stil ikonlarına dair açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci’yi kendine örnek aldığını belirten Bilgiç, zamansız şıklığın sırrını geçmişte arıyor. Bellucci’nin yıllar içindeki tutarlı stilini vurgulayan Bilgiç, usta oyuncudan öğrendiklerini şu sözlerle ifade etti: Monica Bellucci hep oyuncuları aktrisleri alıyorum.

        Esra Bilgiç
        Esra Bilgiç

        Modern trendler yerine klasik dokuları tercih eden Esra Bilgiç, bir davete hazırlanırken izlediği yöntemi de paylaştı. Telefonunda özel bir fotoğraf arşivi oluşturduğunu belirten Bilgiç, hazırlık sürecini şöyle anlattı: Hazırlık aşamasında 1950, 1960 ve 1970’li yılların sanatçılarını inceliyorum. Telefonunda dönemlere göre ayırdığı fotoğraf klasörlerinden ilham alıyorum. Klasik dönemlerin zarafetini günümüz stiline uyarlamayı öncelik haline getiriyorum.

        Monica Bellucci
        Monica Bellucci
        #Esra Bilgiç
        #Monica Bellucci
