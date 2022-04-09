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Esra Ezmeci kimdir? Paylaştığı itiraflarla şok ediyor! Esra Ezmeci kaç yaşında, ne mezunu?

Esra Ezmeci sosyal medyada paylaştığı itiraflarla gündemden düşmüyor. Paylaştığı son itiraflarla beraber Esra Ezmeci hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? İşte merak edilen detaylar...

Esra Ezmeci kimdir? Paylaştığı itiraflarla şok ediyor! Esra Ezmeci kaç yaşında, ne mezunu?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da doğan bir psikologdur.

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi gördü. Bölümünü birincilikle tamamlayan Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor.

Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi vb. alanlarda da önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

Kararı Ben Veririm

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir

Süt Lekesi

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