Esra Hankulu kimdir?

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Esra Hankulu'nun ölümüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili de hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile diğer şüpheliler F.G. ve D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 3 Ağustos'ta hayatını kaybeden Hankulu'nun ölümüne ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay yerinde gerekli incelemelerin yapıldığı, kesin ölüm nedeninin tespiti için Hankulu'nun cesedinin Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildiği bildirilen açıklamada, olay günü evde bulunan 3 kişinin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı süresinin dün bir gün süreyle uzatıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Adliyeye sevk edilmelerinin ardından zanlılar hakkında ikinci kez bir günlük ek gözaltı süresi verildi.

NELER OLMUŞTU?

İhbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun yaşamını yitirmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine Uygun gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.