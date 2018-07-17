Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Sönmezer önceki gün Yalıçiftlik’te görüntülendi. Denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih eden oyuncu sahilde bol bol yürüyüş yaptı.

İki ayda 10 kilo veren Esra Sönmezer, deniz kenarında böyle boy gösterdi.