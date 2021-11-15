"Ada müzisyen olsun istedik ama oyuncu oldu"

Esra Üçcan'dan yeni bir 'Masal' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Etkiletici sesi ve küçük yaşlardan itibaren çaldığı piyanosu ile "Masal"a hayat veren Üçcan, bu projesinde dinleyicilerini indie pop soundlarının büyüleyici etkisinde buluşturuyor. Cem Ergunoğlu düzenlemelerde, Ender Akay ise mix ve mastering’te Esra Üçcan’a eşlik ediyor.

Söz ve müziği kendisine ait olan "Masal" ile özgün bir çalışma ortaya koyan Esra Üçcan, Atatürk Arboretumu ve Fikirtepe taraflarında çektiği klibinde verdiği mesajlar ile de bu projesine bambaşka dokunuşlar kazandırıyor.

"Masal" ile bireyin kendi hayat hikayesinin anlamlı ve değerli olabileceğini anımsatan Esra Üçcan, şarkısında insanlığın farklı masallara olan aldanımlarının ötesinde kendi gerçekliğindeki inanca yönelik güveni tazelemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda sürdürebilir kalkınma mimarı olan Üçcan, yine bu projesinde küresel ısınma ile başlayan felaket döngülerini takip ederek çalışmalarında gezegenimizi dilsiz bırakmamak için çevreci bir anlayışı hakim kılmak istiyor.

Bağımsız müzik anlayışını benimseyen Esra Üçcan'ın yeni şarkısı "Masal", tüm dijital platformlarda yerini aldı.