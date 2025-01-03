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        Haberler Gündem Güncel Esrarengiz koku: İki okul boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de esrarengiz koku: İki okul boşaltıldı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde öğle saatlerinden itibaren yayılan koku vatandaşları tedirgin etti. Koku nedeniyle iki okul tedbir amacıyla boşaltıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:01
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        Esrarengiz koku: İki okul boşaltıldı
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti.

        Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı.

        İhbar üzerine gelen İGDAŞ ekipleri Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı öğrenildi.

        Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.

        Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım. Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var" dedi.

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