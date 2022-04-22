Eşref Hamamcıoğlu: "Hayalimiz yeni bir Derwall dönemi başlatmak"

Galatasaray'da mahkemenin bugün verdiği seçim tedbirini kaldırma kararının ardından gözler başkan adaylarına çevrildi. 30 Nisan'da yapılacak seçimde Metin Öztürk ile yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın sorularını yanıtlayan Hamamcıoğlu'nun sözleri şöyle:

- Mahkemenin bugün verdiği kararla ilgili yorumunuz nedir?

Galatasaray'ın genel kurulu en önemli iradesidir tüm derneklerde, kulüplerde olduğu gibi. Bizim genel kurulumuz da iradesini gösterdi. Tüm tarafların da buna saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Bugün de adalet yerini buldu. Bütün kamuoyuna düşen karara saygı göstermek ve seçimin Galatasaray'a yakışan şekilde yapılmasıdır.

"YENİDEN ADAY OLMAK BURAK ELMAS'IN EN DOĞAL HAKKIDIR"

- Burak Elmas'ın yeniden seçime girmesi etik midir?

Eğer başlamış olan seçim süreci, bu kararı alan Sayın Burak Elmas'ın başkanlığını yaptığı yönetim tarafından yeni bir seçim süreci başlatılırsa tüzüğe göre girmesinde engel olanlar dışında herkes girebilir. Tabii ki Burak Elmas'ın demokratik hakkıdır. Tüzük, yargı nasıl karar verdiyse en doğal hakkıdır diye düşünüyorum.

- Burak Elmas'ın ibra edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

38 senedir camianın ilgili ve bilgili ferdi sayılırım. İbrasızlık hoş bir şey değil fakat Galatasaray gibi spor kulüplerini yöneten tüzük var. Bu tüzüktür doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Değişmesi gerektiğini de düşünüyorum tüzüğün ama böyle bir madde varsa buna uymamız gerekir. Hiçbir zaman ibra edip etmemeyi rövanş olarak kullanmamak gerekiyor. İbra etmeyenler sorgulanıyor, bir de ibra edilmeyenleri sorgulamak lazım. Buradan ders çıkarmak lazım. Benim çıkardığım sonuç şu; sizi seçen genel kurulla tartışmayacaksınız ve ters düşmeyeceksiniz. Eğer kavga etmeye başlarsınız Galatasaray genel kurulunun tepkisi bu şekilde oluyor. Hoş bir şey mi değil. Genel kurulu iyi okuyup ayrışma olarak görmemek lazım. Birlikte hareket etmeliyiz.

"ARTIK PEMBE HAYALLER ZAMANI GEÇTİ"

- Galatasaray başkanı olarak camiayı nasıl bir araya getireceksiniz? Bölünmüşlüğü nasıl çözeceksiniz?

Burada olmazsa olmazımız şeffaflık ve iletişim. Şeffaf olmadığınız zaman, karşıya güven vermediğiniz zaman insanları bir araya getiremiyorsunuz. Bunu sağlamak lazım. Taraftarımız da dahil. Öncelikler farklı olabilir ama taraftarlarımız da genel kurul üyelerimiz de anlamalı ki engebeli bir yoldayız. Artık pembe hayaller zamanı geçti. Galatasaray kuruluş değerlerinden aldığı yarışmacı ve rekabetçi ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeli. Açık iletişim, bilgilendirme ve hesap vermek lazım. Hesap verebilirlik eksik şu anda Galatasaray'da.

RİVA, FLORYA VE KEMERBURGAZ...

- Kasa kolaylığı olmasa da camiaya nasıl bir desteğiniz olacak?

Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum kasa kolaylığından çok daha öte. Daha önceki adaylık sürecinde de söylemiştim. En büyük sorun kasa kolaylığıdır. Yönetim kurulu üyelerinin kendi imkanlarıyla kulübe para enjekte etmesi, bu bize suni bir rahatlık sağlıyor. Futbolda parayı veren düdüğü çalıyor ve transferler yapılıyor, işte bu popülist yaklaşım oluyor. Çıkılmaz duruma sokuyor kulübü. Sadece durumu tespit etmekle kalmıyorum, radikal çözümleri de öneriyorum arkadaşlarımla birlikte. Galatasaray'ın yönetilebilir olması ve mali bağımsızlığının sürdürülebilir olması için elindeki kaynakları seferber etmesi lazım. Bu kaynaklar neler? En önemlisi veri... Veri bankası oluşmalı. Hiçbir kulüp, kasa kolaylığıyla ya da maç günü gelirleriyle ayakta kalmıyor. Hepsi sportif faaliyetler dışındaki gelir kalemlerinden besleniyor.

Kasa kolaylığının hiçbir faydası yok kulüplere. Zaten spor yasası ve bankalar da bunları regüle ediyor. Ne yapılmalı? Eldeki taahhütlerin yeniden görüşülmesi lazım, spor dışı gelirlerin artırılması lazım. En önemlilerinden biri de gayrimenkullerimiz. Riva, Florya, Kemerburgaz... Önceki yönetimler döneminde ciddi aşamalar kaydedildi. Bunlara devam etmemiz lazım. En önemli reçete burası. Bugün kim gelirse gelsin 250 milyon dolar'dan fazla borç var, taşıma suyla ödenmez. Galatasaray'ı tekrar mali bağımsız yapıya kavuşturmalıyız.

Çok güçlü sponsorlarımız var bizim. Burada rakam telaffuz etmiyorum. Uzun yıllardır iş dünyasında olan insanlarız. Bunları aktive edeceğiz.

Dünyada futbol kulüpleri gider merkezli olmaktan çıktı artık, gelir merkezli. Galatasaray kendi altyapısına önem vermezse ayağa kalkamaz. Artık para ile başarı satın alma devri bitti, başarıyı paraya çevirmek lazım. UEFA Kupası'nı aldığımızda bu uygundu ama kulüp hazır değildi. Kulübe katma değerler katmanız lazım. Dışarıdan taşıma suyla gelecek para şeker etkisi bırakıyor, ağızda süper bir tat bırakıyor ama bünyenizde kötü etki ediyor.

"GALATASARAY DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKMASINI BİLİR"

- Somut olarak ilk ne yapacaksınız?

Şu an iki başkan adayıyız. Burak Elmas yönetimi bize bir brifing verildi, nakit akım projeksiyonu verilmedi. Konuşulan efsane rakamlar ve tarihler var. Bunlar doğru değil. Bunları göreve gelince okuruz, bakarız. Bilgi kirliliği var. Benim yönetimimde herkes borç yönetiminde herkes uzman. Sorun olmaz, kaynaklarımız var. Ne ile karşılaşacağımızı aşağı yukarı biliyoruz. Bunu en iyi şekilde yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray düştüğü yerden kalkmasını bilir. Yeter ki demokratik haklarını kullanıp oy kullanmaya gelsinler.

"TORRENT'LE ÇALIŞMAYACAĞIZ DEMEDİM"

- Nasıl bir futbol planlamanız olacak?

Galatasaray futbolda kan kaybetti, ülke futbolunun kan kaybetmesiyle çok alakalı. Bu bir süreç. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Ben Torrent'le çalışmayacağız demedim, sadece şunu söyledim; antrenör seçiminde bizzat bulunmam, vizyon bakımından yönetimdeki arkadaşlarımla profesyonel ekibin verdiği doneleri değerlendireceğiz. İkincisi Torrent Galatasaray'ın sözleşmeli teknik direktörüdür. Ne Galatasaray'ın ne de Torrent'in imajına zarar verecek bir şey yapmayız. Bundan Sayın Torrent ve ekibi dahil herkes emin olmalı. Sözleşmeyi görmedik, iptal şartları nedir, Torrent'in vereceği rapor nedir... Orta ve uzun vadeli planlarımızda yok dedik, bunun da arkasındayım. Futbolun yönetiminde başta Sayın Cenk Ergün olmak üzere bir kadro oluşturacağız. Buna vaktimiz de var. Onlardan alacağımız altyapı raporu, vizyon, kimlerle ne yaparız, bunların raporu... Bu konularda bilgi sahibi olmamız lazım. Sonra kararımızı vereceğiz. Galatasaray böyle bir süreç yaşadı, yaşamayabilirdi, aynı takım geçen sezon averajla şampiyonluğu kaçırdı ve 28 milyon euro harcandı. Sabırlı olmamız lazım. Küçülmeyeceğiz, küçülerek büyüyemeyiz.

Futbol şubesinin deliklerini kapatacağız, müthiş verimlilik sağlamamız lazım. Zaten kriterler var, bankalarla yapılan sözleşme var. Banka hesaplarımız kontrolümüzde değil. Kısa sürede yarışmacı ruhumuzu kazanırız. Geçmişteki yanlışlardan ders almamız lazım.

"YENİDEN JUPP DERWALL DÖNEMİ"

Bizim hayalimiz Galatasaray'da yeniden bir Jupp Derwall dönemi başlatmak. Altyapısıyla, vizyonuyla, geleceği hazırlayarak. Türk futbolu yıllardır Derwall ve Piontek'in mirasını yemektedir. Hem çalıştırıcılar bakımından hem futbol vizyonu bakımından. Yarışmacı ruhumuzu, altyapımızdan arkadaşlarımızı o sayede kazandık. Bugün yurt dışında yetişen o ekibin özelliklerini almış birçok oyuncumuz var, hocalarımız var. Derwall ilk geldiğinde ben bu sahalarda idman yapmam dedi, çim olsun sahalar dedi, öyle UEFA Kupası geldi.

FEDERASYON VE FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLER

- Federasyonla nasıl ilişki içerisinde olacaksınız? Burak Elmas'ın bize karşı art niyet vardı sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Federasyonda seçim olacak. Seçimde aktif rol almak için pek vaktimiz olmayacak. Biz seçilirsek bir kere herkesle barışık olacağız. Bu barışıklıktan kimsenin cesaret bulup Galatasaray'ın hakkını yemeye kalkışmaması lazım. Hem Galatasaray'ın menfaatlerini hem de Türk futbolunun menfaatlerini düşüneceğiz. Galatasaray'ın federasyonlardaki gücü, sizin oraya vereceğiniz katkıyla çok alakalıdır. Bariz haksızlığa uğrarsak kontrollü olarak, Galatasaray'a yakışır şekilde tepkimiz olacaktır.

(Fenerbahçe ile ilişkiler) Bütün paydaşlarla aynı masadayız. Dostane ilişki kimseye zarar vermez. Bu konularda istismar söz konusu değil. Aynı çorbadan içmek zorunda olan kulüpleriz. Bu enkazı hep birlikte kaldırmamız gerekir. Sinerji yaratmazsak çözemeyiz bu durumu.