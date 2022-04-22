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Galatasaray Kulübü'nün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararı, yapılan itirazlar sonucu kaldırıldı.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun açtığı, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemli davanın kabulüne yönelik itirazları duruşma açarak değerlendirdi. Duruşmaya davacı ve davalı kulüp dernek avukatları katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları beyanda bulundu. Davalı Galatasaray Kulübü Derneği avukatları, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

SEÇİLME HAKKINA ENGEL OLAN HÜKMÜN İCRASI DURDURULDU

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı kısmen kabul ederek, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, daha önce yatırılan 50 bin liralık teminat karşılığında, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan "ibra edilmeme" genel kurul kararının sonuçlarından biri olan, tüzüğün 59/2 maddesine göre aklanamayan kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilme hakkına engel olan hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına yönelik de karar aldı.

Davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili de mahkeme, talepte bulunan kişilerin ayrı suç duyurularında bulunabileceği hatırlatmasında bulundu.

SEÇİM 30 NİSAN'DA YAPILACAK

Mahkemenin bu kararıyla, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin açıkladığı takvim doğrultusunda başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak. Başkan adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışacaklar.

NELER YAŞANDI?

24 SAAT SÜREN KONGREDE BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

28 Mart 2022 - Eski yöneticilerden Metin Öztürk, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacağını duyurdu.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

BAŞKANLIĞA İKİ ADAY

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

BURAK ELMAS MAHKEME İDDİALARINI YALANLADI

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddialar konuşulurken bu konuda önemli bir açıklama geldi.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, iddiaları reddederken "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

Dernekler masası müfettişlerinin kulüpte incelemeler yaptığı ve Galatasaray Genel Kurulu'nu oylama bir günü aştığı için iptal ettiği ve seçimin de iptal olacağı öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ DAVA ŞOKU

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

BURAK ELMAS'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesi aracılığıyla, İstanbul Valiliği tarafından açılan dava ve seçim süreciyle ilgili bir açıklama yayınladı. Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne dava açıldığını belirtip "Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI RENK SEÇİMİ YAPILDI

18 Nisan 2022 - Galatasaray’da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi oy pusulası renk seçimi gerçekleştirildi. Renk seçiminin ardından Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak.

KONGRE İÇİN TEDBİR KARARI ALINDI

19 Nisan 2022 - 30 Nisan'da yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'a mahkemeden ihtiyati tedbir kararı geldi. Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından; Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve hukukçular Nef Stadı'nda toplantı yaptı. Galatasaray, tedbir kararının kaldırılması için itiraz dilekçesinin sunulduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.

SEÇİME ENGEL KALMADI

22 Nisan 2022 - 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.