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Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin yankıları sürüyor. 27 Mart'ta yapılan kurulda Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.

Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddialar konuşulurken bu konuda önemli bir açıklama geldi. Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, iddiaları reddederken "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

— Burak Elmas (@burakelmas_tr) April 3, 2022

"O EVRAKLARI MEDYADA GÖRÜRSEM AÇIKLARIM!"

Elmas'ın sözlerinde son bölüm de dikkat çekti. Elmas, "Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"LES OTTOMANS BULUŞMASI" YENİDEN GÜNDEMDE

Elmas'ın açıklamasında "otel" vurgusu dikkati çekerken bu isimlerin kim oldukları merak konusu oldu. Akıllara Elmas'ın kazandığı seçim öncesi, Les Ottomans Oteli'nde Ünal Aysal'ın organize ettiği buluşma geldi. Hatırlanacağı üzere, İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, İrfan Aktar, Ahmet Özdoğan, Sedat Doğan, Ümit Özdemir ve Fidel Berber gibi isimler Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'na "Hamamcıoğlu'nun başkanlığı altında birleşin" çağrısı yapmıştı. Hamamcıoğlu bu teklife olumlu yaklaşırken Elmas ise kabul etmemişti.

Elmas'ın son genel kurulda idari yönden ibra edilmeme noktasında bu ekibi işaret ettiği ifade edilirken Galatasaray kulislerinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

IŞITAN GÜN'ÜN RAPORU OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinde baş faktörlerden biri olarak gösterilen Işıtan Gün'ün geçtiğimiz günlerde paylaştığı rapor da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Elmas'a transfer döneminde bir rapor sunduğunu belirten Gün, raporu yayınlamıştı. Söz konusu raporda Fatih Terim'in harcama limitlerine ilişkin ettiği iddia edilen küfür gündeme otururken Gün, Falcao transferine dair menajer ödemesi göndermesinde bulunmuş ve "Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir." demişti.

ALTAYLI'DAN ÇAĞRI: İSİMLERİ AÇIKLAYIN

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Işıtan Gün'ün söz konusu raporu ile ilgili dün çok önemli bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, raporun çok ağır ithamlar içermesine rağmen, yankı uyandırmadığını belirterek "Bana göre çok önemli bir rapor olabilirdi. Fakat bir eksiği var. En önemli unsuru eksik. Rapordaki isimler silinmiş. Birileri Galatasaray'ı soymuş. Birileri menajerler üzerinden büyük paralar götürmüş. Rapor bunu iddia ediyor. Ama götürenlerin isimleri yok. Bence bu rapor, isimlerin üzeri açılarak yeniden yayınlanmalı. Çünkü bana göre tüm kulüpler soyuluyor. Galatasaray bu soygunu açıklayan ilk kulüp olmalı." ifadelerini kullandı.

8 NİSAN SON GÜN

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

2 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan yaptığı açıklamada, başkan adaylarının yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarını oluşturan listeleri, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar eksiksiz olarak divan başkanlığına teslim etmeleri gerektiğini kaydetti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ise sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Galatasaray'da başkanlık için adı geçen isimlerden olan Dursun Özbek'in ise aday olmaya sıcak bakmadığı ancak Özbek'i ikna turlarının sürdüğü öğrenildi.