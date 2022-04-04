Rezan Epözdemir: Dursun Özbek aday olmayacak

Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçim için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı-kırmızılı kulüpte, şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Liste teslimi için son gün olan 8 Nisan öncesi, ne yapacağı merakla beklenen isimlerden olan Dursun Özbek ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

"DURSUN ÖZBEK ADAY OLMAYACAK"

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Özbek ile ilgili Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, kendisinin aday olmayacağını yineleyerek "Ben bu dönem seçimlerde kesinlikle aday olmayı düşünmediğimi kamuoyu ile paylaştım. Bu konuda fikrimde herhangi bir değişiklik yok. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu bu ekonomik ve yönetsel koşullar içerisinde; finansman desteği, taşınmaz projeleri ile birlikte en doğru adayın Sayın Dursun Özbek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için de bugünkü koşullarda en doğru adayın Sayın Dursun Özbek olduğunu düşünüyorum ama kendisi ile yaptığım müteaddit görüşmelerde de kendisinin bu dönem aday olmadığını net bir şekilde ifade ettiğini söyleyebilirim. Kendisine çok yoğun bir talep ve baskı var ama Sayın Dursun Özbek aday değil. Başkan adaylarına ve yönetim kurullarına başarılar diliyorum, Galatasaray için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.