Eşref Rüya yeni sezon ne zaman? Eşref Rüya dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denedi ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlı oldu. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.

Görseller: Kanal D