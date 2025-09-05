Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Eşref Rüya yeni sezon ne zaman? Eşref Rüya dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

        Eşref Rüya yeni sezon ne zaman? Eşref Rüya dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

        Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği yapım, ilk sezonuyla final yapmıştı. Bu kapsamda diziseverler Eşref Rüya'nın 2. sezonunun başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 15:41 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eşref Rüya, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Tims&B imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümleri bekleniyor. Seyirciler, Kanal D’nin yapımı için sezon tarihini araştırıyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezonun yayın tarihi ne zaman?

        2

        EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?

        Eşref Rüya dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayının 2 ya da 3. haftasında yayına girmesi bekleniyor.

        3

        SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

        Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denedi ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlı oldu. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

        Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.

        Görseller: Kanal D

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri