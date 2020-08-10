DHA

Rusya’ya bağlı Yakutistan’da yoğun sarı renkli 236 karatlık elmas bulundu.

Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın alt kuruluşu Almazy Anabara, yoğun sarı renkli 236 karatlık elmasın Yakutistan'ın Ebelyakh madeninden çıkarıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, elmasın boyutlarının 47x24x22 milimetre olduğu ve söz konusu elmasın 120-230 milyon yıllık olduğu belirtildi.

“SON DERECE EŞSİZ BİR KEŞİF”

Alrosa'nın Kesim ve Cilalama Bölümü Başkanı Pavel Vinikhin, elmasla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine büyük bir elmas bulmak eşsiz bir keşif. Taş şimdilerde uzmanlarımız tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemelerden sonra taşı kesim için üreticilerimize mi vereceğimize yoksa işlenmemiş olarak mı satacağımıza karar vereceğiz.

Şirket 2017 yılında, bir ay içerisinde sarı, pembe ve mor renkte üç benzersiz elmas çıkarmıştı. Yine şirketin geçtiğimiz yılın sonunda Firebird adlı 20.69 karat ağırlığındaki sarı elması, dünyaca ünlü Graff Diamonds markasına sattığı belirtilmişti.