Estetik çılgınlığı: 16-17 yaşındakiler dudak, burun dolgusu için geliyor

Son yıllarda kalıcı makyaj ve estetik uygulamalara ilginin giderek arttığı ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Selim Gümüş, estetik uygulamaların ehli ellerde yaptırılması gerekliliğini anlatırken uygunsuz noktalarda hekim olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin hayat boyu sürecek etkileri olabileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Gümüş, vatandaşları ürün alırken eczaneleri tercih etmeleri konusunda uyarırken taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"HAYATİ RİSKLER DE OLUŞTURABİLİR" Dermatolojik uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılmasını gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Selim Gümüş, “Akne her yaş grubundan hasta da gözüküyor, karşımıza geliyor. Çocuklardan ergenlikten ileri yaşa kadar hastalar kendilerince internetten buldukları kozmetik ürünlerle tedavi yoluna gitmekteler, bu yanlış bir uygulama. İnternetten alınan her kozmetik ürün akne için iyi değildir. Özellikle bazı kozmetik ürünler komedojenik yani akneyi oluşturan komedon dediğimiz parçaları oluşturduğu için tedavi etmek yerine tam tersi akneyi daha da artırıyor. Riskli bir lezyonsa çıkarmayı öneriyoruz ama hastalar uzun süre geciktiriyor. Neden; çünkü bıçak değerse yayılır diye düşünüp aldırmayıp ilerletiyorlar. Başkalarına iyi gelen kozmetik ürünlerin kendilerine de iyi geleceğini düşünerek karar verip uygulamaya geçiyorlar. Uzmanlardan öneriyle kullanmalarını istiyoruz. İnstagram, sosyal medyanın da etkisiyle insanlar yüz güzelliğine önem veriyorlar. Bize çok sık başvuruyor bu tür vakalar. Geçtiğimiz günlerde başvuran bir hastamız kalıcı fondöten uygulaması yaptırmış, doktorun olduğu bir merkez bile değildi. Bu fondötenin renginde bir değişiklik olduğu için hasta, memnun kalmadığını ifade ederek geldi. Bu tür tedavileri son dönemlerde çok sık görmeye başladık" dedi. REKLAM

Hastaların 'güzelleşeyim' derken sonucun daha da kötü hale geldiğini söyleyen Gümüş, "Bu tarz işlemlerin çok fazla riski var, merdiven altı işletmelerde genelde yapılıyor: Bu tarz işlemler yapılırken aslında işlem anında riske giriyorsunuz. Bu merkezler steriliteye çok dikkat etmedikleri için en başta deriye uçuk virüsü dediğimiz herpes olabiliyor. Bakteriyel enfeksiyonlar gelişebiliyor. Özellikle bu kalıcı makyaj uygulaması son dönemde çok gündemde bu tarz uygulamalarda dudağa, eyeliner bölgesine, kaşa, deri altına mürekkep partikülleri enjekte ediliyor. Bu maddeye karşı hastalarımızın bazen alerjisi olabiliyor. Bu işlem dudak, göz bölgesine yapılıyorsa dudakta gözde şişme oluşuyor hatta bu tarz şeyler hayati riskler de oluşturabilir. Mürekkep partiküllerinin içerisinde oksijen, kobalt gibi değişik metaller de var. Bu metaller uzun vadede kanserojen özellikteler, bu açıdan da sağlığımıza riske atıyoruz. Melanom dediğimiz cilt kanserlerine neden olabilir çünkü ağır metaller birçok şeye neden olduğu gibi cilt kanserlerinin de sıklığını artırır” dedi.