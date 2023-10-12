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        Haberler Yaşam Estetikle uzaktan yakından ilgisi olmayan başarısız tasarımlar insanı şoke ediyor

        Estetikle uzaktan yakından ilgisi olmayan başarısız tasarımlar insanı şoke ediyor

        Başarılı bir tasarımın amacı, insanlara doğru mesajı vermektir. Ancak kimi zaman işler beklendiği gibi gitmeyebilir ve ortaya hem mantıktan hem de estetikten uzak sonuçlar çıkabilir. İşte, sizi uzun uzun düşündürecek birbirinden ilginç 'tasarım'lar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:45
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        "Etrafta hiç dağ olmadığında..."

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        "Bir berber dükkanının zemini."

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        "Bunu Birleşik Krallık'ta buldum ve sizin de görmeniz gerektiğini düşündüm."

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        "Üniversitemdeki bu 'mühendislik binası' o kadar kötü tasarlanmıştı ki kullanım açısından güvensiz sayıldı ve şu anda metruk durumda."

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        "Bir istifçinin meditasyonu."

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        "Bu kapı kilitlenmiyor bile..."

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        "Tamamen kapanmayan bu ilginç makas."

        8

        "Karton Shrek."

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        "Bu çift merdivenler."

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        "Sonunda bugün sahilde neden bütün gün yüzümde rastgele semboller gördüğümü öğrendim."

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        "Nike yüksek topuklu ayakkabılar koleksiyonu."

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        "Bu otobüsün tasarımı şaşırttı."

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        "Muz arabası."

        15

        "Güzel saat..."

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        “Çay zamanı”

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        "Brezilyalı mimarlar... Ayakta duruyorsa neden olmasın?"

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        "Bu rampa ve basamaklar hiçbir yere çıkmıyor."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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