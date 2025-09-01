12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Estonya’yı da mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler Estonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor canlı yayın linki ile Estonya-Türkiye basketbol maçı izle...