Estonya - Yunanistan maçı öncesi rakamlar

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2 heyecanı devam ediyor. Estonya, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Yunanistan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Estonya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Yunanistan son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 173. İddaa'da Estonya kazanır 3.30, berabere biter 2.90, Yunanistan kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.90, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.
Estonya son hafta oynanan Belçika maçında 8-1 yenildi.
Yunanistan ise Bosna-Hersek karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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