Estoril - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda Sporting Lizbon ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Benfica, karşılaşma öncesinde 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Estoril karşısında forma giyip giymeyeceği Türk futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Estoril - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte detaylar...