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        Haberler Bilgi Spor Estoril - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

        Estoril - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

        Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Estoril'e konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda son haftalara Sporting Lizbon ile puan puana giren Benfica, Estoril karşısında hata yapmak istemiyor. Estádio António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Estoril - Benfica maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Estoril - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Estoril - Benfica maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:39
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        Estoril - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda Sporting Lizbon ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Benfica, karşılaşma öncesinde 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Estoril karşısında forma giyip giymeyeceği Türk futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Estoril - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte detaylar...

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        ESTORİL - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Estoril - Benfica mücadelesi 3 Mayıs Cumartesi bugün saat 22:30'da olacak.

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        ESTORİL - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estádio António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlacanak.

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        KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

        Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Estoril karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Estoril: Chamorro; Bacher, Boma, Alvaro; Amaral, Brito, Zanocelo, Carvalho; Guitane, Marques, Carvalho

        Benfica: Trubin; Dahl, Silva, Otamendi, Araujo; Florentino, Kökçü; Aktüroğlu, Aursnes, Amdouni; Pavlidis

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