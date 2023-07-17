Esvatini nerede, hangi kıtada yer alır? Esvatini başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? 1968 yılında bağımsızlığını kazanana kadar İngiltere'nin kontrolü altında olan Esvatini, dünyanın en küçük kara ülkelerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Denizle hiçbir bağlantısı olmayan bu küçük ülke, nemli ve ılıman bir iklime sahiptir. Sahip olduğu toprakların farklı yükseklikte olması sebebiyle çok farklı bitki örtülerine de ev sahipliği yapan Esvatimi, yer altı kaynakları açısından ise orta zenginlikte bir ülkedir. Günümüzde krallık ile yönetilmekte olan Esvatini hangi kıtada yer almaktadır? Esvatini başkenti neresidir?

Afrika ülkelerinin büyük bir bölümü gibi genç bir nüfusa sahip olan Esvatini’de yıllık nüfus artış oranı da %3 civarındadır. Peki, Esvatini nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Esvatini para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Esvatini Nerede?

Esvatini hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının güneyinde konumlanmış bir ülke olan Esvatini Krallığı, kuzey, batı ve güney tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti, kuzeydoğudan ise Mozambik tarafından çevrelenmiştir.

yüzyılda bölgeye yerleşen Bantu halkı ile tarihi başlayan Esvatini’de 1840 yılında Svazi krallığı kurulmuştur. 1900’lerin başında itibaren İngiltere’nin bölgedeki etkinliğini arttırmasıyla, Büyük Britanya’nın kontrolü altına giren Esvatini’nin bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1968’dir. 1960’lı yıllardan itibaren İngiltere’nin kontrolü altına bir bağımsızlık süreci yaşayan Esvatini, 1968 yılında bölgesinde bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Günümüzde İngiliz Milletler Topluluğu’nun da üyesi konumunda olan Esvatini Krallığı, Afrika kıtasının monarşi ile yönetilen tek ülkesi olarak dikkat çekmektedir.

Esvatini Başkenti

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Bir Güney Afrika ülkesi olarak Esvatini’nin başkenti, Mbabane’dir. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri olmasıyla da öne çıkan Mbabane, ülkenin Güney Afrika Cumhuriyeti sınırına yakın bir yerde yer almaktadır. Sahip olduğu zengin demir yatakları ile ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip olan Mbabane, şehirde bulunan uluslararası havalimanı ile dünya ile de kontak halindedir.

Esvatini Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Esvati Krallığı’nın nüfusu 1 milyon 200 bin kişiden meydana gelmektedir. Ülkenin eski ismi olan Svaziland adını, nüfusun %90’ını oluşturan Svati halkından alan Esvatini’de nüfusun %53’ünü, 24 yaş altı genç nüfus oluşturmaktadır. Halkın %75’inin kırsal alanlarda geri kalan %25’inin ise şehirlerde yaşamakta olduğu bu ülkede konuşulan resmi dil ise Swati dilidir. Bunun yanında ingilizce ise ülkenin hem eğitim dili hem de ikinci resmi dili kullanılmaktadır. Dini inanç konusunda ise nüfusun %60’ı Hristiyanlık, %30’u ise Hinduizm inancına mensuptur. Bu iki temel dinin yanında toplum içine Bahailik, Yahudilik ve yerel Afrika dinlerine rastlamak da mümkündür.

Esvatini Para Birimi

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Esvati Krallığı’nda kullanılan resmi para biriminin adı Svaziland lilangenisidir. Esvatini Merkez Bankası tarafından 1980 yılında basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin sembolü ise SZL’dir.

Esvatini Bayrağının Anlamı

1967 tarihinde kabul edilen, 2011 yılında yapılan değişikliklerle de son halini alan Esvatini bayrağı mavi, sarı ve kırmızı renk kullanılarak oluşturulmuş yatay şeritlerden ve bayrağın tam ortasında yer alan bir kalkan ve iki mızrak sembolünden meydana gelmektedir. Esvatini bayrağının en üst ve en alt kısmında yer alan mavi renk barışı, sarı renk ülkenin doğal zenginliklerini, kırmızı renk ise gerçekleşen savaşları temsil eder.

Esvatini Şehirleri

Dört idari bölgeye ayrılan ve bu şekilde yönetilen Esvatini’de toplam 28 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Mbabane

Manzini

Nhlangano

Siteki

Lobamba

Esvatini Türkiye Saat Farkı

Esvatini ile Türkiye’de kullanılan yerel saat arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye, Esvatini’den 1 saat daha ileridedir.

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