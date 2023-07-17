Eritre nerede, hangi kıtada yer alır? Eritre başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Önceleri Etiyopya'ya bağlı olan ve daha sonra gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi ile 24 Mayıs 1993 tarihinde bağımsızlığını kazanan Eritre, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi üzerine konumlanmasıyla dikkat çekmektedir. İki farklı iklimin kuşağının içinde bulunması sebebiyle sahip olduğu iklim de değişkenlik gösteren Eritre'de yıllık yağış miktarları sık sık değişmekte, bu da tarımsal faaliyetlere zarar vermektedir. Gümüş, bakır ve çinko gibi maden yataklarına da sahip olan Eritre hangi kıtada yer almaktadır? Eritre başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Çok farklı etnik gruplara ev sahipliği yapması sebebiyle birden fazla dilin de konuşulduğu Eritre’de hem İslamiyet hem de Hristiyanlık iki temel dini inanç olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, Eritre nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Eritre para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Eritre Nerede?

Eritre hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Doğu Afrika’nın kuzey bölgesinde yer alan bir ülke olan Eritre; kuzey ve doğuda Kızıldeniz, güneyde Etiyopya, batıda ise Sudan ile komşu durumundadır. Kızıldeniz’e olan uzun kıyıları ile de öne çıkan bu ülke aynı zamanda Kızıldeniz üzerinde yer alan Hanish Adaları ve Dahlak Takımadalarının birkaçını da elinde tutmaktadır.

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İslamiyet’le çok erken dönemde tanışmış olan Eritre, 16. Yüzyılın başlarında Portekiz tarafından işgal edilmiş ancak kısa bir süre içinde bu işgal Osmanlı Devleti tarafından sona erdirilmiş ve bölge Türk egemenliği altına girmiştir. 2. Dünya Savaşı’nda ise İtalya tarafından işgal edilen Eritre, 1952 yılında Etiyopya’ya bağlanmıştır. Eritre’nin Etiyopya’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanması ise 1993 yılında gerçekleşmiştir. 1962 yılından beri süren bağımsızlık mücadelesi 24 Mayıs 1993 tarihinde Eritre’nin bağımsız bir devlet olması ile sona ermiştir.

Eritre Başkenti

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre’nin başkenti Asmara’dır. İlk olarak 12. Yüzyılda kurulan, İtalyan işgali sırasında İtalya kontrolüne giren Asmara; 1993 yılında Eritre’nin başkenti olarak ilan edilmiştir. Hem Afrika kültürünün hem de İtalyan mimarisinin harmanlandığı bir kent olmasıyla bilinen bu başkent, ülke sanayisinin çok büyük bir kısmına da ev sahipliği yapmaktadır.

Eritre Nüfusu

İçinde bulunduğumuz 2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Eritre’nin nüfusu 3 milyon 750 bin kişiden meydana gelmektedir. Çok sayıda etnik unsura ev sahipliği yapan Eritre’de nüfusun yaklaşık %80’ Tigrinya ve Tigre halkından oluşmaktadır. Herhangi bir resmi dilin konuşulmadığı Eritre’de nüfusun büyük bir kısmı Tigrinya dilini ve Arapça’yı konuşmaktadır. Dini inanç hususunda ise toplum içinde hem Hristiyanlık hem de İslamiyet inancına mensup insanlar yer almaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık %65’i İslamiyet inancına mensupken, bu oran Hristiyanlık için ise %35’tir.

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Eritre Para Birimi

Eritre’de kullanılan resmi para biriminin adı Eritre nakfasıdır. 1997 yılında basılarak tedavüle sokulan bu para birimi ismini ülkenin Nakfa şehrinden almaktadır.

Eritre Bayrağının Anlamı

1995 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlayan Eritre bayrağı yeşil, kırmızı ve mavi renklerden yapılmış üç adet üçgenden ve kırmızı üçgen üzerinde yer alan bir adet sarı renkli armadan meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan yeşil üçgen ülkenin verimli topraklarını, ortasında yer alan kırmızı üçgen bağımsızlık mücadelesi, en altta yer alan mavi üçgen ise Eritre’nin denizlerini sembolize eder. Kırmızı üçgenin üzerinde yer alan sarı arma ise Eritre Devleti’nin resmi armasıdır.

Eritre Şehirleri

Eritre Devleti sınırları içinde toplam 20 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Asmara

Keren

Nakfa

Massawa

Ghinda

Eritre Türkiye Saat Farkı

Eritre ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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