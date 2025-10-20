'Eşyanın Tabiatı' seyirciyle buluştu

Başarılı performanslarıyla tanınan Mert Turak ile ilk kez bir tiyatro oyununda rol alarak sahneye adım atan Aslıhan Malbora, “Eşyanın Tabiatı”nda izleyiciyle buluştu. İkilinin sahnedeki doğal uyumu ve yüksek enerjisi, seyirciyi hikâyenin sonuna kadar soluksuz bıraktı.

Oyunun yazarı, dramaturgu ve yönetmeni Ferhat Ergün, “Eşyanın Tabiatı”nda mizah, gerilim ve duygusal yoğunluğu aynı potada eriterek izleyiciye güçlü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

“Eşyanın Tabiatı”, sıradışı bir iş ilanı etrafında şekillenen gizemli bir hikâyeyi sahneye taşıyor.

Yavuz (Mert Turak) tarafından verilen garip bir ilan, Yasemin’i (Aslıhan Malbora) hiç bilmediği bir dünyanın içine çekiyor. Başvurduğu işin ne olduğunu bilmeden görüşmeye gelen Yasemin’i, akıl oyunlarıyla dolu bir süreç beklemektedir. Her etapta artan sürprizler, kahkaha ve şaşkınlık dolu anlar izleyiciyi adeta oyunun bir parçası haline getiriyor. Ancak hem Yavuz’un hem de Yasemin’in gizlediği gerçekler, hikâyenin yönünü tamamen değiştiriyor.

Tiyatro severler tarafından ayakta alkışlanan “Eşyanın Tabiatı”, insan ilişkilerinin doğasını, samimiyetin sınırlarını ve algının gücünü sorguluyor. Bir yandan güldürürken bir yandan da düşündüren oyun, sezon boyunca Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.