        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Eşyanın Tabiatı' seyirciyle buluştu

        'Eşyanın Tabiatı' seyirciyle buluştu

        Ferhat Ergün'ün yazıp-yönettiği, Mert Tutak ile Aslıhan Malbora'nın başrolleri paylaştığı mizah, gerilim ve duygusal yoğunluğu aynı potada eriten 'Eşyanın Tabiatı' oyunu Trump Sahne'de prömiyer yaptı...

        Giriş: 20.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:43
        'Eşyanın Tabiatı' seyirciyle buluştu
        Başarılı performanslarıyla tanınan Mert Turak ile ilk kez bir tiyatro oyununda rol alarak sahneye adım atan Aslıhan Malbora, “Eşyanın Tabiatı”nda izleyiciyle buluştu. İkilinin sahnedeki doğal uyumu ve yüksek enerjisi, seyirciyi hikâyenin sonuna kadar soluksuz bıraktı.

        Oyunun yazarı, dramaturgu ve yönetmeni Ferhat Ergün, “Eşyanın Tabiatı”nda mizah, gerilim ve duygusal yoğunluğu aynı potada eriterek izleyiciye güçlü bir tiyatro deneyimi sunuyor.

        “Eşyanın Tabiatı”, sıradışı bir iş ilanı etrafında şekillenen gizemli bir hikâyeyi sahneye taşıyor.

        Yavuz (Mert Turak) tarafından verilen garip bir ilan, Yasemin’i (Aslıhan Malbora) hiç bilmediği bir dünyanın içine çekiyor. Başvurduğu işin ne olduğunu bilmeden görüşmeye gelen Yasemin’i, akıl oyunlarıyla dolu bir süreç beklemektedir. Her etapta artan sürprizler, kahkaha ve şaşkınlık dolu anlar izleyiciyi adeta oyunun bir parçası haline getiriyor. Ancak hem Yavuz’un hem de Yasemin’in gizlediği gerçekler, hikâyenin yönünü tamamen değiştiriyor.

        Tiyatro severler tarafından ayakta alkışlanan “Eşyanın Tabiatı”, insan ilişkilerinin doğasını, samimiyetin sınırlarını ve algının gücünü sorguluyor. Bir yandan güldürürken bir yandan da düşündüren oyun, sezon boyunca Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.

        Yazarlığını ve yönetmenliğini Ferhat Ergün’ün üstlendiği oyunun dekor tasarımı Serkan Kavurt’a, kostüm ve ışık tasarımı Ferhat Ergün’e, müzik tasarımı ise ünlü müzisyen Saki Çimen’e ait. Afiş tasarımı Dilek Seferoğlu tarafından yapıldı. Dış ses performansında Savaş Özdural, makyaj tasarımında Hülya Boyoğlu, afiş fotoğraflarında ise Y. Nihat Özcan ve Aydın Sarıoğlu imzası bulunuyor. Oyunun reji asistanları ise Banu Turunç Atıcı ve Mehmet Zamanoğlu.

        Oyun, prömiyerin ardından Ekim ayı içerisinde;

        20 Ekim Pazartesi saat 20:30’da Fişekhane’de,

        21 Ekim Salı saat 20:30’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde,

        28 Ekim Salı saat 20:30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde sahnelenecek...

        Oyun Kasım ayı içerisinde;

        4 Kasım Salı saat 20:30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde,

        11 Kasım Salı saat 20:30’da Trump Sahne’de,

        17 Kasım Pazartesi saat 20:30’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde,

        18 Kasım Salı saat 20:30’da Fişekhane’de sahnelenecek...

        #Eşyanın Tabiatı
        #Aslıhan Malbora
        #Mert Tutak
