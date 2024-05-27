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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Et ve Süt Kurumu'ndan 'Salmonella' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Et ve Süt Kurumu'ndan 'Salmonella' açıklaması

        Et ve Süt Kurumu (ESK), ithalatı yapılan ve laboratuvar sonucu Salmonella pozitif olan etler ile ilgili olarak, "Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:48
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        Et ve Süt Kurumu'ndan 'Salmonella' açıklaması
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        Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Kurumumuzca ithalatı yapılan ve laboratuvar sonucu Salmonella pozitif olan etler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

        Et ve Süt Kurumu piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışı canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirmektedir.

        Gıda güvenilirliği kapsamında, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır. 09.05.2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir.

        Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir.

        Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

        Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

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