Yüzünün yarısı ölümcül olan et yiyen bakteri tarafından yenilen Donna Corden'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; mutfakta düşüp yüzünü yere çarpan Corden'in alın kemiği kırıldı. Bu düşüşün üstünden 24 saat geçtikten sonra talihsiz kadın rahatsızlanmaya başladı.

Cildi siyahlaşmaya başladı, böbrekleri çalışmıyor ve nefes de alamıyordu. Hemen hastaneye kaldırılan kadında nekrotizan fasiit olduğu tespit edildi. Bakterinin direkt kadının beynine gittiği kaydedildi.

Doktorlar, hayati tehlikesi olan Corden'i kurtarmak için etkilenmiş cildi çıkartmak durumunda kaldı. Operayson 11 saat sürdü ve Donna Corden dört gün komada kaldı.

Et yiyen bakteri yüzünden hayatı altüst olan Donna Corden'ın yüzünün yarısı yok oldu. Ancak vücudundan alınan parçalarla yüzü düzeltildi.

Donna Corden, "O günden sonra aynalardan kaçtım ama bazen hastane koğuş penceresine bakıp yansımamı görmek benim için çok zordu" dedi.

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