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Eti gençlerin hayallerini desteklemeye devam ediyor!

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği kapsamında ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ projesi ile bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç belirlendi. Projenin kazanan gençlerine mentorluk ve hibe desteği sağlanacak

Eti gençlerin hayallerine ortak oluyor
Eti gençlerin hayallerine ortak oluyor
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HABERTURK.COM

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2019 yılından bu yana ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirlenen 16 gence, bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarındaki projelerini gerçekleştirmeleri için mentorluk ve hibe desteği sunuluyor. Bu yıl da hedefleri olan 16 genç belirlenirken, mentor sayısı 4’ten 8’e çıkarıldı. Böylece her mentor sadece iki gençle ilgilenerek onlara daha fazla destek verme olanağına kavuşuyor.

Bu yıl belirlenen 16 genç ve projeleriyle mentorların kamuoyuna tanıtıldığı basın toplantısı Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Üyesi İbrahim Betil’in katılımıyla yapıldı.

PROJEYE TÜRKİYE GENELİNDE BİNİ AŞKIN GENÇ BAŞVURDU

15-25 yaş grubunda bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında hedefleri olan, gösterdikleri azim ve hikâyeleriyle dikkat çeken gençler TOG’un internet sitesi üzerinden başvurularını yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören projeye 1742 başvuru yapıldı. TOG yetkililerinin yaptığı ön değerlendirme sonucunda yarı finale kalan 128 genç için çevrimiçi bir kamp düzenlendi. Kampta jüri üyelerinin yaptığı kapsamlı değerlendirmelerin ardından her kategoride dört genç olmak üzere toplamda 16 genç projeye katılmaya hak kazandı.

'DİĞER GENÇLERE CESARET VERECEK ROL MODELLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Eti Pazarlama Grubu Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, günümüzde gençlerin gelecekle ilgili kaygılarının bulunduğunu, olumsuz ekonomik ve çevresel koşulların gençler için eğitimden barınmaya kadar pek çok sorunu beraberinde getirdiğini hatırlattı. Akdoğan, “Eti’nin Kurucusu rahmetli Firuz Kanatlı’nın çok genç yaşta kendi elleriyle çizdiği bir fabrika hayalinden doğup bugünlere gelmiş bir marka olarak hayal etmenin anlamını bildiklerini” vurgulayarak, “İnsanların mutluluğuna hizmet etmeyi kurumsal gaye olarak benimsemiş bir şirketiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerin mutluluğunu önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hayal kurmak, hayallere ulaşmak için çabalamak ve kendini gerçekleştirebilmek mutlu bir hayatın en temel taşlarından biridir" dedi.

Akdoğan, gençlere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve onları cesaretlendirmek için gayret ettiklerini belirterek,"Sosyal sorumluluk projemiz bu tespitlerden ve olumsuz tablonun değişmesine katkı sağlamak yönünde duyduğumuz sorumluluktan doğdu. Hayallerinin ve hedeflerinin peşinde koşan, mücadeleyi bırakmayan gençlerin hikayelerini görünür kılmak, diğer gençlere cesaret verecek rol modelleri ve ilham kaynakları ortaya çıkarmak, bunları yaparken de hibe ve mentorluk desteğimiz ile gençlerin yanında olmak istiyoruz” diye konuştu.

'NE MUTLU Kİ 20 YILDIR ETİ GİBİ PAYDAŞLARIMIZLA YÜRÜYORUZ'

Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise, “Gençler yalnızca geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüz. Onların potansiyellerini fark edebilmeleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için hepimizin sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Biz TOG olarak var oldukça onları desteklemeye devam etmeye kararlıyız. Ne mutlu ki 20 yıldır ETİ gibi gençlerin hayallerine ve gücüne inanan paydaşlarımızla birlikte bu yolda yürüyoruz. Sen Gençsin Güç Sensin Projesi ile her yıl 16 gencin farklı alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini ve sosyal girişimlerini destekliyoruz. Ben de her yıl olduğu gibi bu yıl da değerlendirme sürecinde jüri üyesi olarak yer aldım. Gelen başvurular hepimizi çok heyecanlandırdı. Açıkçası seçim yapmak oldukça zordu. Şimdi değerlendirme sürecinden geçen projeler için sosyal sorumluluk alanında mentorluk yaparak gençleri güçlendirmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

MENTOR SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Projede geçen yıl 4 olan mentor sayısı iki kat artırılarak 8’e çıktı. Böylece her kategoride iki mentor olacak ve bunlar 4 yerine sadece 2’şer gençle ilgilenecekler. Mentorlarla gençlerin ilk buluşması basın toplantısıyla aynı gün her kategorideki 4 kişilik grupla o kategorideki iki mentor arasında toplu olarak gerçekleşti. Daha sonra devam eden süreçte her bir mentor kendi sorumluluğundaki iki gençle 6 ayda toplam 12 toplantı yapacak.

Bilim kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arzu Çelik ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özgür Martin; Kültür-Sanat kategorisinde PACE Çocuk Sanat Merkezi Sanat Eğitmeni Barış Karayazgan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Osman Erden; Sosyal Sorumluluk kategorisinde TOG Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ve Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı Yönetim Kurulu Üyesi, The Good Factor Kurucusu Betül Selcen Özer; Spor kategorisinde ise Olimpik Branşlar Uzmanı Murat Mazhar Ağca ve Bahçeşehir Üniversitesi Spor Pazarlaması Öğretim Üyesi Doktor Gülberk Gültekin Salman.

BU YIL 16 GENÇ DESTEKLENECEK

Proje kapsamında bu yıl Bilim kategorisinde Asmin Rana Avşar, Sude Öğütçü, Eylül Boz ve Lütfi Emre Aşkın; Kültür-Sanat kategorisinde Berke Yalman, Merve Namidar, Onur Yiğit İnan ve Öykü Arslan; Sosyal Sorumluluk kategorisinde Zülal Tannur, Gizemnur Erdoğan, Dila Öner ve İdil Çetinkaya; Spor kategorisinde ise Ayla Yılmaz, Hazal Zeynep Hisarlı, İpek Uzak ve Tan Nisan Göksal desteklenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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