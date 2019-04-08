Samsun'un İlkadım İlçesi'nde, dün saat 14.30 sıralarında, Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya (30),arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına kimliği bilinmeyen bir kişi geldi. Şüpheli, Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağı olup olmadığını sordu.

ETİKETİ KESİP, BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı. Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HUSUMETLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öldürülen Akkaya'nın katili olduğu öne sürülen şüpheli Yaşar Ş. (34) akşam saatlerinde yakalandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliği, cinayet bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli ile Akkaya arasında husumet olduğu öne sürüldü.