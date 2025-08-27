Orta Çağ boyunca Etiyopya, çeşitli krallık ve imparatorlukların yönetiminde kalmış, özellikle Zagwe ve Solomon Hanedanları döneminde önemli yapılar, kiliseler ve taş mimari örnekleri ortaya çıkmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ve Portekiz etkisi bölgede siyasi ve dini dengeleri değiştirmiştir. 19. yüzyılda emperyal güçler arasında bağımsızlık mücadelesi devam etmiş, 1896’da Adwa Savaşı ile İtalyan işgaline karşı önemli bir zafer kazanılmıştır.

yüzyılda İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya tarafından işgal edilmiş, 1941’de yeniden bağımsızlığını kazanmıştır. 1974’te monarşi sona ermiş ve sosyalist yönetim kurulmuş, 1991’de ise yeni federal cumhuriyet yapısı oluşturulmuştur. Bütün bu süreçler, Etiyopya’nın hem kültürel hem siyasi açıdan zengin ve çeşitlilik gösteren bir mirasa sahip olmasını sağlamıştır. Etiyopya hangi kıtada?

ETİYOPYA NEREDE?

Etiyopya, Doğu Afrika’nın iç bölgelerinde yer alan bir kara ülkesidir. Kuzeyde Eritre, kuzeydoğuda Cibuti ve Somali, doğuda Somali ve Kenya, güneyde Kenya, batıda Güney Sudan ve Sudan ile kara sınırları paylaşır. Ülkenin batısında Nil Nehri’nin kaynak alanları bulunur ve yüksek platolarla dağlık alanlar ülkenin iç bölgelerini şekillendirir. Başkenti ve en büyük şehri olan Addis Ababa, ülkenin orta kesiminde konumlanır ve hem yönetim hem de kültürel merkez görevi görür.

Etiyopya, denize kıyısı olmayan bir ülke olmasına rağmen tarih boyunca stratejik önemi büyük olmuştur; özellikle Kızıldeniz’e yakın konumu nedeniyle Doğu Afrika ticaret yollarının merkezlerinden biri olmuştur. Coğrafi çeşitliliği, çöller, yüksek dağlar, volkanik plato ve geniş ovaları içerir. İklimi, yükseltiye bağlı olarak değişir; yüksek bölgelerde serin ve yağışlı bir iklim hâkimken, düşük alanlarda sıcak ve kurak koşullar görülür. Etiyopya, Afrika kıtasında en eski uygarlıklardan birine sahip olması, farklı etnik grupları, dilleri ve kültürel mirası ile dikkat çeker. Bu konumu ve çeşitliliği, ülkenin tarihsel, ekonomik ve sosyal yapısının şekillenmesinde belirleyici olmuştur.