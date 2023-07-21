Etli kuru fasulye tarifi: Evde etli kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tencere yemeklerinin vazgeçilmezi arasında yer alan kuru fasulye bir de etli olarak yapıldığında damakları şenlendiren bir lezzet ortaya çıkar. Et suyunun lezzetiyle pişen kuru fasulye yemeği pilav ile servis edildiğinde misafirlerinizin hem gözünü hem de midesini doyuracaksınız. Sizin için derlediğimiz etli kuru fasulye tarifi ile akşam yemeğine ne pişireceğinizi düşünmenize gerek kalmayacak. Hadi, gelin birlikte etli kuru fasulye tarifine bir göz atalım.

Etli kuru fasulye seveni çok olduğu kadar sevmeyeni de olan yemekler arasında yer alır. Kuru fasulye sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Şeker hastaları için ideal bir yemek olan kuru fasulye aynı zamanda beyin sağlığı açısından da faydalıdır. Kan şekerini dengeleyerek migren ağrılarına fayda sağlar. Hamilelerin tüketmesi bebek sağlığı açısından da önemli görülür.

Etli kuru fasulye yapılışı oldukça pratiktir. Önemli püf noktalarını uyguladığınızda lezzetli bir yemek elde edebilirsiniz. Kuru fasulyenin bir gece önceden haşlanması gerekir. Bu durum kuru fasulyenin kolaylıkla pişmesini ve sert kalmasını engeller. Eğer kuru fasulyenizi suda bekletmeyi unuttuysanız haşlama süresini daha fazla tutmalısınız. Aksi takdirde dişe dokunan tıkır tıkır kuru fasulye yemek durumunda kalırsınız.

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Kuru fasulye yemeği pilav ile servis edilir. Dilerseniz pirinç pilavı yerine bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Ayrıca yanına ayran, cacık ve turşu da oldukça yakışır. Kuru fasulye ve pilav uyumu çocukların da çok sevdiği yemekler arasında bulunur. Çocuklarınızın sağlıklı beslenmesini isteyen ebeveynler sık sık kuru fasulye yapabilir.

Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:50 dakika

Kalori:267 kalori

Etli Kuru Fasulye Malzemeleri

2 su bardağı kuru fasulye (200 ml)

2 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gram dana kuşbaşı eti

2 yemek kaşığı biber salçası ya da domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Etli Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Etli kuru fasulye yapımı öncesinde fasulyelerimizi bir gece önceden suda bekletmemiz gerekir. Kuru fasulyeleri bir kaba alalım ve üzerini geçecek kadar su koyalım. Ertesi güne kadar suyun içerisinde bekletelim ki kolayca pişsin.

Ertesi gün yemek yapımına başlamadan önce kuru fasulyeleri sudan alalım. Bir tencereye haşlama suyu koyalım ve kuru fasulyelerimizi içerisine bırakalım.

Fasulyeler haşlanmaya başlayıncaya kadar haşlama işlemine devam edelim.

Ayrı bir tencereye etlerimizi koyalım. Etlerimize su ekleyerek haşlama işlemi yapalım. Etin haşlama suyunu kuru fasulyenin suyuna ekleyeceğiz.

Haşlanan etlerin suyunu ayrı bir kaba süzelim.

Tencere içerisinde sıvıyağı ve tereyağını eritelim.

Soğanlarımızı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım.

Tencereye soğanları ekleyelim ve pembeleşinceye kadar kavuralım. Kavurma işlemi sırasında soğanların yanmaması için ara ara karıştıralım.

Soğanların kavrulmasının ardından haşlanan etleri soğanların üzerine ilave edelim.

Soğan ve etleri kavurmaya devam edelim.

Kavrulan soğan ve etlerin üzerine salçamızı ekleyelim. Bir dakika kadar kavuralım.

Ardından haşlanmış olan fasulyelerimizi de ilave edelim ve kavuralım.

Tencerenin içerisine sıcak su ve dilerseniz haşlanmış etin suyunu da ekleyelim.

Tuz ilave edelim karıştıralım.

Karabiber, kimyon, toz kırmızı biberi ilave edelim karıştıralım.

Yemeğimizi pişmeye bırakalım.

Fasulye ve etleri önceden suda beklettiğimiz için yemeğimiz 15-20 dakika kadar sonra pişmiş olacaktır.

Eğer fasulyelerinizi suda bekletmeyi unuttuysanız haşlama süresini biraz daha uzun tutarak iyice pişmesini sağlayabilirsiniz.

Etli kuru fasulye yemeğiniz servise hazır, sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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