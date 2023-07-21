Etli kuru fasulye tarifi: Evde etli kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tencere yemeklerinin vazgeçilmezi arasında yer alan kuru fasulye bir de etli olarak yapıldığında damakları şenlendiren bir lezzet ortaya çıkar. Et suyunun lezzetiyle pişen kuru fasulye yemeği pilav ile servis edildiğinde misafirlerinizin hem gözünü hem de midesini doyuracaksınız. Sizin için derlediğimiz etli kuru fasulye tarifi ile akşam yemeğine ne pişireceğinizi düşünmenize gerek kalmayacak. Hadi, gelin birlikte etli kuru fasulye tarifine bir göz atalım.
Etli kuru fasulye seveni çok olduğu kadar sevmeyeni de olan yemekler arasında yer alır. Kuru fasulye sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Şeker hastaları için ideal bir yemek olan kuru fasulye aynı zamanda beyin sağlığı açısından da faydalıdır. Kan şekerini dengeleyerek migren ağrılarına fayda sağlar. Hamilelerin tüketmesi bebek sağlığı açısından da önemli görülür.
Etli kuru fasulye yapılışı oldukça pratiktir. Önemli püf noktalarını uyguladığınızda lezzetli bir yemek elde edebilirsiniz. Kuru fasulyenin bir gece önceden haşlanması gerekir. Bu durum kuru fasulyenin kolaylıkla pişmesini ve sert kalmasını engeller. Eğer kuru fasulyenizi suda bekletmeyi unuttuysanız haşlama süresini daha fazla tutmalısınız. Aksi takdirde dişe dokunan tıkır tıkır kuru fasulye yemek durumunda kalırsınız.
Kuru fasulye yemeği pilav ile servis edilir. Dilerseniz pirinç pilavı yerine bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Ayrıca yanına ayran, cacık ve turşu da oldukça yakışır. Kuru fasulye ve pilav uyumu çocukların da çok sevdiği yemekler arasında bulunur. Çocuklarınızın sağlıklı beslenmesini isteyen ebeveynler sık sık kuru fasulye yapabilir.
Etli Kuru Fasulye Malzemeleri
Etli Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!