Hazırlaması oldukça kolay ve lezzetli olan etli mantar sote tarifi sofranızı şenlendirecek. Mutlu günlerde, sevdiklerinizle keyifle yemeniz dileğiyle.
ETLİ MANTAR SOTE MALZEMELERİ
- 250 gram kuşbaşı dana eti
- 1/2 paket kültür mantarı
- 2 adet biber
- 1 adet orta boy domates
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 silme tatlı kaşığı tuz
- 1 silme tatlı kaşığı kimyon
- 1 silme tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
ETLİ MANTAR SOTE YAPILIŞI
- Eti yıkıyoruz. Bir tencereye koyuyoruz.
- Üzerini biraz geçecek şekilde su koyup, 20 dakika boyunca yumuşayana kadar haşlıyoruz.
- Et haşlanırken mantarları yıkayıp, ayıklıyoruz.
- Sonra dilediğimiz gibi dilimliyoruz ve kararmaması için biraz limonlu suda bekletiyoruz.
- Biberlerimizi dilimliyoruz.
- Soğanı yemeklik doğruyoruz ve domatesi de soyup küp küp doğruyoruz.
- Eti haşladıktan ve malzemelerimizi hazırladıktan sonra, tenceremizi ocağa alıyoruz.
- Tencereye yağı koyuyoruz.
- Yağ biraz ısındıktan sonra soğanı atıp, 2-3 dakika kavuruyoruz.
- Soğan pembeleşmeye başladığında biberi ekleyip, karıştırıyoruz.
- Biberin kokusunu duymaya başlayınca haşlamış olduğumuz eti ekliyoruz.
- Daha sonra domatesini ve salçasını ekleyip karıştırıyoruz.
- Mantarı ekliyoruz.
- Son olarak tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ekleyerek, karıştırıyoruz.
- Altını kısıp ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.
- 10 dakika kadar kısık ateşte piştikten sonra altını kapatıyoruz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Eti haşladığımızda pişirme süresini kısaltmış oluruz.
İsterseniz haşladığınız etin suyundan 1 kepçe kadar ekleyerek hem sotenizi biraz sulandırıp hem de lezzetine bir de et suyu ekleyebilirsiniz.
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