Hazırlaması oldukça kolay ve lezzetli olan etli mantar sote tarifi sofranızı şenlendirecek. Mutlu günlerde, sevdiklerinizle keyifle yemeniz dileğiyle.

ETLİ MANTAR SOTE MALZEMELERİ

250 gram kuşbaşı dana eti

1/2 paket kültür mantarı

2 adet biber

1 adet orta boy domates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1 silme tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber



ETLİ MANTAR SOTE YAPILIŞI

Eti yıkıyoruz. Bir tencereye koyuyoruz. Üzerini biraz geçecek şekilde su koyup, 20 dakika boyunca yumuşayana kadar haşlıyoruz. Et haşlanırken mantarları yıkayıp, ayıklıyoruz. Sonra dilediğimiz gibi dilimliyoruz ve kararmaması için biraz limonlu suda bekletiyoruz. Biberlerimizi dilimliyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz ve domatesi de soyup küp küp doğruyoruz. Eti haşladıktan ve malzemelerimizi hazırladıktan sonra, tenceremizi ocağa alıyoruz. Tencereye yağı koyuyoruz. Yağ biraz ısındıktan sonra soğanı atıp, 2-3 dakika kavuruyoruz. Soğan pembeleşmeye başladığında biberi ekleyip, karıştırıyoruz. Biberin kokusunu duymaya başlayınca haşlamış olduğumuz eti ekliyoruz. Daha sonra domatesini ve salçasını ekleyip karıştırıyoruz. Mantarı ekliyoruz. Son olarak tuz, karabiber, kekik ve kimyonu ekleyerek, karıştırıyoruz. Altını kısıp ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. 10 dakika kadar kısık ateşte piştikten sonra altını kapatıyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Eti haşladığımızda pişirme süresini kısaltmış oluruz.

İsterseniz haşladığınız etin suyundan 1 kepçe kadar ekleyerek hem sotenizi biraz sulandırıp hem de lezzetine bir de et suyu ekleyebilirsiniz.