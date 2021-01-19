Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olarak da bilinen Etna Yanardağı patlama görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Etna Yanardağı araştırılıyor. Etna Yanardağı nerede? Etna yanardağı patlaması son durum nedir? Etna Yanardağı daha önce ne zaman patladı?

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.

ETNA YANARDAĞI YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

Etna Yanardağı, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

ETNA YANARDAĞI PATLAMASI SON DURUM NEDİR?

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV),yanardağın gece saatlerinde lav püskürttüğünü duyurdu.

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.