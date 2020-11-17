Etrafta kendi kopyanızı görseniz ne hissedersiniz?

8-12 yaş için

Gerçeküstü yaklaşımıyla her yaştan okurun empati duygusunu harekete geçiren Bir Sürü Ben, kendisini yaşadığı çevrenin ve dünyanın merkezine koyan bir çocuğun, adım adım benliğini bulma serüvenini anlatıyor.

Komik paylaşımlarda bulunarak okul hayatının inceliklerine de değinen bu keyifli roman; sıradanlık, tekdüzelik, tektipleştirme gibi kavramları sorguluyor, farklılıkların zenginliğine vurgu yapıyor.

Hayattan beklentilerimiz ve isteklerimiz hakkında boylu boyunca düşünmemiz gerektiğini anımsatan kitap, ''her istediğimizi elde edemeyeceğimiz ama birazcık denersek, bazen ihtiyacımız olanı elde edebileceğimiz'' gerçeğinin de altını çiziyor.

Kitap hakkında: Doğa, hayatında yeniliklere ve farklılıklara pek yer vermeyen, günlük düzenine ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı bir çocuktur. Her derste dinozorların anlatılmasını, öğle yemeklerinde sürekli domates soslu makarna çıkmasını istese de; sonunda hep hüsranla karşılaşır. Herkesin birbirinden farklı olduğu bir dünyada yaşamak zaten onun için yeterince sıkıntılıdır. Zihninin sorularla meşgul olduğu bir gün, sıra dışı bir karar alır. İçinde bulunduğu bu yorucu ve zevksiz hayattan kurtulabilmesi için kesinlikle herkes ''onun gibi'' olmalıdır.

Ve... bu düşüncesi birden gerçeğe dönüşür! Ertesi gün okula gittiğinde kendinden bir tane daha bulur. Öteki gün sayı dörde çıkar. Takvimlerden kopan her yaprakla birlikte kopyalarının sayısı katlanarak artar. Sayıları yüzleri bulup eve, sınıfa ve hatta yaşadıkları Çatal kasabasına sığamayan Doğalar; bir zamanlar herkesin kendisine benzemesini hayal eden gerçek Doğa'nın hayatını altüst etmeye başlamıştır bile. Farklılıkların aslında pek da fena olmadığının ayrımına varan kahramanımız, acaba bu baş döndürücü kargaşayı durdurabilecek midir?