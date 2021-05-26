İslma dinini peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Miraç'a çıktığı gece ortaya çıktığına inanılan Ettehıyyatü duası araştırılıyor. Tahiyyat duası olarak da bilinen Ettehıyyatü duasının anlamı, fazileti ve okunuşlarını haberimizde bulabilirisiniz...

ETTEHIYYATÜ DUASI OKUNUŞU NASIL?

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât / Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü / ve rahmetullâhi ve berakâtüh / Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn / Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh / ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü

ETTEHIYYATÜ DUASI ANLAMI NEDİR?

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler / Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm / rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve / Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun /

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet / ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

ETTEHIYYATÜ DUASI KURAN'DA VAR MI?

Hz. Muhammed'in hadisleriyle müjdelenen Ettehıyyatü duası namazlarda her iki rekattan sonra oturulduğunda okunuyor. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan Ettehıyyatü duasının Miraç gecesi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah (C.C.) ile sohbetinin sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor.