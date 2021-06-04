Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

EURO 2020'de Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda rakiplerimiz

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5. kez boy gösterecek Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak. Turnuvada 1968 yılında şampiyonluğa ulaşan İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor. Eleme grubunu lider bitiren İsviçre, ay-yıldızlılar gibi 5. kez şampiyonada mücadele edecek. 2016'da ilk kez katıldığı turnuvada yarı finale çıkan Galler, yeni bir sürpriz peşinde

EURO 2020'de Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda rakiplerimiz

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.

AY-YILDIZLILAR 5. KEZ ŞAMPİYONADA

Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.

Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak.

Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe),Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Mert Müldür (Sassuolo),Ozan Kabak (Schalke 04),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Cengiz Ünder (Roma),Enes Ünal (Getafe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

İTALYA FİNALLERE NAMAĞLUP GELDİ

Elemelerde yer aldığı J Grubu'nda 10 maçını da kazanan ve attığı 37 golle dikkati çeken İtalya, yenilgisiz lider şekilde turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı "Gök Maviler"in öne çıkan futbolcuları, Lazio'da bu sezon 25 gol atan Ciro Immobile ile Napoli'nin 19 gollü ismi Lorenzo Insigne.

Tarihinde 10. kez finallere katılacak 1968 şampiyonu İtalya, 2016'daki turnuvaya Almanya'ya penaltılarda yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.

İtalya'nın EURO 2020 kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan),Alex Meret (Napoli),Salvatore Sirigu (Torino)

Defans: Francesco Acerbi (Lazio),Alessandro Bastoni (Inter),Leonardo Bonucci (Juventus),Giorgio Chiellini (Juventus),Giovanni Di Lorenzo (Napoli),Emerson Palmieri (Chelsea),Alessandro Florenzi (Paris),Leonardo Spinazzola (Roma),Rafael Toloi (Atalanta)

Orta saha: Nicolo Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma),Jorginho (Chelsea),Manuel Locatelli (Sassuolo),Lorenzo Pellegrini (Roma),Stefano Sensi (Inter),Marco Verratti (Paris)

Forvet: Andrea Belotti (Torino),Domenico Berardi (Sassuolo),Federico Bernardeschi (Juventus),Federico Chiesa (Juventus),Ciro Immobile (Lazio),Lorenzo Insigne (Napoli),Giacomo Raspadori (Sassuolo).

İSVİÇRE'DE XHAKA VE SHAQIRI ÖNE ÇIKIYOR

Bir dönem Samsunspor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre, elemelerde D Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda, Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpoollu Xherdan Shaqiri göze çarpıyor.

Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.

İsviçre'nin EURO 2020 kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach),Yvon Mvogo (PSV),Jonas Omlin (Montpellier)

Defans: Manuel Akanji (Borussia Dortmund),Loris Benito (Bordeaux),Eray Cömert (Basel),Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach),Jordan Lotomba (Nice),Kevin Mbabu (Wolfsburg),Becir Omeragic (Zürich),Ricardo Rodriguez (Torino),Fabian Schar (Newcastle United),Silvan Widmer (Basel)

Orta saha: Christian Fassnacht (Young Boys),Edimilson Fernandes (Mainz),Remo Freuler (Atalanta),Admir Mehmedi (Wolfsburg),Xherdan Shaqiri (Liverpool),Djibril Sow (Frankfurt),Ruben Vargas (Augsburg),Granit Xhaka (Arsenal),Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach),Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach),Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb),Haris Seferovic (Benfica)

GALLER, 2016'DAKİ BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR

Teknik direktör Robert Page'in başında olacağı Galler, elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı.

"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.

Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

Galler'in EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace),Danny Ward (Leicester City),Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham),Joe Rodon (Tottenham),Chris Mepham (Bournemouth),Chris Gunter (Charlton Athletic),Rhys Norrington-Davies (Sheffield United),Neco Williams (Liverpool),Connor Roberts (Swansea City),Ben Cabango (Swansea City),Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City),Joe Morrell (Luton Town),Ethan Ampadu (Chelsea),Matthew Smith (Manchester City),Jonny Williams (Cardiff City),Aaron Ramsey (Juventus),Dylan Levitt (Manchester United),Rubin Colwill (Cardiff City),David Brooks (Bournemouth),Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City),Gareth Bale (Real Madrid),Tyler Roberts (Leeds United),Daniel James (Manchester United)

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ:

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Not: Takımlar, şampiyonanın açılış maçına kadar sakatlık veya hastalık durumunda kadrolarında değişiklik yapabilecek. Sakatlanan kaleciler ise turnuva sırasında dahi değiştirilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitmeyen tartışma: Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi - Süper Lig yabancı sınırı geçmişi
FUTBOLİlk yabancı Garo! Türkiye'nin tarihi...
AYNISINI YAPACAKLAR! Fiorentina, Vodafone Park'ı örnek alacak - Spor Haberleri
FUTBOLİtalyanlar'a örnek oldu!
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI! Paulo Sousa-Fenerbahçe iddiaları için Polonya'dan açıklama - Son dakika Fenerbahçe
FUTBOLPolonya'dan Fenerbahçe açıklaması!
SICAK GELİŞME! Nuno Espirito Santo'dan Fenerbahçe'ye ret! - Son dakika Fenerbahçe Haberleri
FUTBOLNuno'dan Fenerbahçe'ye ret!
FLAŞ AÇIKLAMA! Arabistan'dan Aboubakar açıklaması! - Spor Haberleri
FUTBOLAboubakar için flaş açıklama!
A VE B PLANLARI! Türkiye - Moldova maçı son dakika yazar yorumları
FUTBOLA ve B planları
TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme
FUTBOLTFF'den zemin düzenlemesi
Son dakika haberi | Ali Koç: Başımız dik, alnımız açık
FUTBOLAli Koç: Başımız dik, alnımız açık
Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos
FUTBOLLuis Campos Real'de!
Aziz Yıldırım, futbolda şike kumpası davasında verilen kararları takip etti
FUTBOLAziz Yıldırım kararları böyle izledi