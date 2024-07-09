Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EURO 2024 finali ne zaman, nerede oynanacak? EURO 2024 (Avrupa Şampiyonası) bitiş tarihi

        EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

        Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli organizasyonunda final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihleri itibarıyla tamamlandı. Taraftarlar için EURO 2024 final programını haberimizde derledik. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte güncel program...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final tamamlanırken yarı final ve final mücadelesi ile "EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanya ilk yarı finale kalan takım olurken ikinci yarı finalist ise Fransa olmuştu. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? Avrupa Şampiyonası final tarihi ne? İşte ayrıntılar...

        2

        İSPANYA - FRANSA KARŞI KARŞIYA

        EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Adını finale yazdıracak takım, 14 Temmuz'daki finalde Hollanda-İngiltere maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

        3

        İLK FİNALİST KİM OLACAK?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Finalist açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        EURO 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

        Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihinde tamamlandı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından 9-10 Temmuz’da maçlar tamamlanacak.

        5

        FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

        EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz'da oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?