Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli olurken yarı final ve final mücadelesi ile "EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanya ilk yarı finale kalan takım olurken ikinci yarı finalist ise Fransa oldu. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? Avrupa Şampiyonası final tarihi ne? İşte ayrıntılar...