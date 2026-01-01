Euro 27 yaşında

AB üyesi 27 ülkenin 21'inin resmi para birimi olarak kullanılan Euro , 1 Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. Bu tarihte Euro, dünya finans piyasalarına tanıtılarak resmen işleme konulmuştu. Böylece, Euro bugün itibarıyla hesap birimi olarak kullanımında 27 yaşına ulaştı.

Euro , 1999 yılının ardından 3 yıllık bir geçiş sürecinin sonunda günlük yaşamda kullanıma başlanmıştı. 1 Ocak 2002 tarihinde Euro banknot ve bozuk para şeklinde tedavüle girerek üye ülkelerdeki eski para birimlerinin yerini aldı.

Euro yu, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan olmak üzere 21 AB üyesi kullanıyor.

Geçen yıl AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB ülkelerinin maliye bakanları Bulgaristan'ın Euro ya geçmeye hazır olduğuna karar verdi.

Söz konusu kararlar çerçevesinde 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro Bölgesi'ne dahil olarak resmen Euro ya geçti.

Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelere Euro Bölgesi adı veriliyor. Bu ülkelerin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından idare ediliyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak Euro'yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2. Euro Bölgesi para politikasını ve faiz oranlarını belirleyen ECB’nin sorumlulukları arasında bankaları denetlemek, mali sistemi gözlemek, Euro banknotları basmak, kartla veya çevrim içi Euro ile güvenli ödeme yapılmasını sağlamak ve kripto varlıklarını araştırmak da bulunuyor.

357 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Avrupa'da 357 milyonun üzerinde kişinin kullandığı Euro , "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "Euro" olarak adlandırılıyor.

Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 Euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.

En yüksek değere sahip 500 Euro'luk banknotların basımı, terörün finansmanına ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle 2019 yılında durduruldu.

500 Euro'luk banknot artık günlük yaşam ve alışverişte kullanılamıyor. Bu banknotlar sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor.