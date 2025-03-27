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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde şirket kredileri artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde şirket kredileri artıyor

        Euro Bölgesi'ndeki bankalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerinin ardından şirketlere verilen kredileri giderek artırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:57
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        Euro Bölgesi'nde şirket kredileri artıyor
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        Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Şubat 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

        Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2.2 arttı. Böylece Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebi, yüzde 2.3 artış gösterdiği Temmuz 2023'ten bu yana geçen yaklaşık 18 ayın en yüksek artışını kaydetti.

        Tüketici kredileri ise söz konusu ayda geçen yıla göre yüzde 1.5 arttı. Tüketici kredileri ocakta yüzde 1.3 artmıştı.

        Şubatta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 4 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 3,8'in üstünde gerçekleşti.

        ECB FAİZ İNDİRİMİ

        Öte yandan 17 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

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        ECB, 6 Mart’ta piyasa beklentileri doğrultusunda güvercin tutumunu sürdürerek zayıflayan ekonomiye karşı altıncı faiz indirimine gitmişti.

        Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekmişti.

        Bu arada Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e inmişti.

        ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

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