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Eurocup'ta şampiyon AS Monaco

Erkekler Eurocup final serisinde AS Monaco, Unics Kazan´ı 2-0 ile geçerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Eurocup'ta şampiyon AS Monaco

7Days Eurocup final serisinin 2´nci maçında UNICS Kazan, Monaco´yu ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-24 önde kapattı. 2´nci periyotta daha etkili bir görüntü çizen Monaco, ilk yarıyı 48-47 önde geçti. Başa baş geçen 3´üncü periyodu 67-66 önde kapatan Kazan, son periyoda 1 sayı farkla önde girdi. Ev sahibi ekip bitime 15 saniye kala Jamar Smith´ten bulduğu basketle 83-81 öne geçti. Deplasman ekibi ise molanın ardından Jaleel O´Brien´ın basket faulüyle 1 sayı öne geçti: 83-84. Kalan bölümde ev sahibi ekip Jamar Smith ile öne geçme fırsatını değerlendiremeyince, Monaco mücadeleden 86-83 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak tarihinde ilk kez Eurocup şampiyonu oldu. Fransız ekibi, serinin ilk maçını 89-87 kazanmayı başarmıştı.

Ev sahibi ekipte John Brown 16 sayı 10 ribaund ile mücadele ederken Monaco´da Rob Gray 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

FİNAL SERİSİNİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ROB GRAY

Final serisinin en değerli oyuncusu ise AS Monaco forması giyen Rob Gray oldu. Amerikalı oyuncu, final serisinde oynanan iki maçta 24.0 sayı, 2.5 ribaund ortalamaları yakalayarak bu ödülü kazandı.

İKİ TAKIM DA SENEYE EUROLEAGUE´DE

Öte yandan Eurocup finalinde karşılaşan Monaco ve Unics Kazan, finale yükselerek önümüzdeki yıl Turkish Airlines Euroleague´te mücadele etmeyi garantilemişti.

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