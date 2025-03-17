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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 30. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de 30. hafta heyecanı

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yarın bir maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:49
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        Euroleague'de 30. hafta heyecanı!
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        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı başlıyor.

        Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

        Program

        THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        20 Mart Perşembe:

        21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

        22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

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        22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

        22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

        21 Mart Cuma:

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

        22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

        22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

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