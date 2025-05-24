EuroLeague'de kupa heyecanı! Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de finalin adı Fenerbahçe Beko - Monaco oldu. Final Four maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u yenerek finale yükselen sarı lacivertliler, finalde Olympiakos'u eleyen Monaco'nun rakibi oldu. 2017'de İstanbul'da oynanan final four mücadelesinin ardından kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferi için parkeye çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte EuroLeague final tarihi...
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası öncesinde, Fenerbahçe Beko - Monaco maçının tarihi, saat ve yayıncı kuruluşu sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
EUROLEAGUE MONAKO - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?
THY EuroLeague finali Mocako - Fenerbahçe Beko maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.
EUROLEAGUE MONAKO - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Arena’da oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak.
4. kez finalde
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.
Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
Monaco'nun ilk finali
Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.
Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.
Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.