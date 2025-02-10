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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague Dörtlü Final biletleri 26 Şubat'ta satışa çıkacak - Basketbol Haberleri

        Euroleague Dörtlü Final biletleri 26 Şubat'ta satışa çıkacak

        Abu Dabi'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:34
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        Euroleague Dörtlü Final biletleri satışa çıkıyor
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, 26 Şubat Çarşamba günü TSİ 11.00'de satışa çıkacak.

        Basketbolseverler, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecek.

        Ayrıca önceki sezonlarda olduğu gibi katılımcı takımların sezonluk kombine sahipleri, Avrupa Ligi TV aboneleri ve geçen seneki Dörtlü Final'e bilet alanlar için 25 Şubat Salı günü ön satış yapılacak.

        Genel satışa çıkarılacak biletlerin fiyatları, 4 maçı kapsayacak şekilde 299 ile 749 avro arasında değişecek.

        THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.

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