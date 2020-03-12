EuroLeague yönetimi, koronavirüs nedeniyle alarma geçti... Organizasyondan yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle tüm maçları durdurma kararı aldı.

Bu akşam EuroLeague'de Valencia ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, karşılaşma öncesi kampı iptal edip oyuncularını evlerine yolladı.

FIBA DA KARARINI AÇIKLADI

FIBA yönetimi, 13 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm karşılaşmaların durdurulduğunu açıkladı.

FIBA´nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta´yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası´nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague´de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa´nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa´da oynanacaktı.