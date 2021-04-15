Euroleague play off ne zaman 2021? Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? Euroleague play off eşleşm

THY Euroleague'de gözler play offlara çevrildi. Son 8'e kalarak büyük bir başarıya imza atan temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri ve maç programları da belli oldu...

İKİNCİ DEVRENİN EN İYİ İKİ TAKIMI: ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de bitime iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla dikkat çekti. İki temsilcimiz de ligin 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet alarak sadece 2 mağlubiyet yaşadı ve performansları ile bu alanda zirvede yer aldı.

EUROLEAGUE PLAY OFFLAR NE ZAMAN?

2020-21 EuroLeague Play-off (çeyrek final) turu Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacaktır. 1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde oynanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımlar Dörtlü Final'e yükselecektir

EUROLEAGUE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ

Anadolu Efes - Real Madrid

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova

Barcelona - Zenit

Bayern Münih - Olimipia Milano

EUROLEAGUE PROGRAMI



Anadolu Efes'in maç programı:

- 20 Nisan Salı:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

- 22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

- 27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

- 21 Nisan Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

- 23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

- 28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)