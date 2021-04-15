Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeagueEuroleague play off ne zaman 2021? Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? Euroleague play off eşleşm
ABONE OL

Euroleague play off ne zaman 2021? Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? Euroleague play off eşleşmeleri

THY Euroleague'de play offlar için artık heyecan dorukta. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beko Anadolu Efes'in son 8'deki rakipleri ve maç programları belli oldu. Peki rakiplerimiz kimler oldu ve Euroleague play off ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve Euroleague puan durumu...

Euroleague play off ne zaman 2021? Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? Euroleague play off eşleşm

THY Euroleague'de gözler play offlara çevrildi. Son 8'e kalarak büyük bir başarıya imza atan temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri ve maç programları da belli oldu...

İKİNCİ DEVRENİN EN İYİ İKİ TAKIMI: ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de bitime iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla dikkat çekti. İki temsilcimiz de ligin 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet alarak sadece 2 mağlubiyet yaşadı ve performansları ile bu alanda zirvede yer aldı.

EUROLEAGUE PLAY OFFLAR NE ZAMAN?

2020-21 EuroLeague Play-off (çeyrek final) turu Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacaktır. 1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde oynanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımlar Dörtlü Final'e yükselecektir

EUROLEAGUE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ

Anadolu Efes - Real Madrid
Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova
Barcelona - Zenit
Bayern Münih - Olimipia Milano

EUROLEAGUE PROGRAMI

Anadolu Efes'in maç programı:

- 20 Nisan Salı:
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

- 22 Nisan Perşembe:
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

- 27 Nisan Salı:
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

Fenerbahçe Beko'nun maç programı:

- 21 Nisan Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

- 23 Nisan Cuma:
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

- 28 Nisan Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarası İstanbul'da belli oluyor
BASKETBOLAvrupa'nın 1 numarası İstanbul'da belli oluyor!
Victor Lapena: Favori Ekaterinburg
BASKETBOL"Favori Ekaterinburg"
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 5'e yükseldi
BASKETBOLFenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e çıktı
Aliağa Petkimspor: 62 - TOFAŞ: 83
BASKETBOLTOFAŞ deplasmanda farklı
NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı
BASKETBOLCurry durdurulamıyor!
Sertaç Şanlı'nın hayali Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu
BASKETBOLHayali Avrupa Ligi şampiyonluğu
NBA'de Clippers art arda 6. maçını kazandı
BASKETBOLClippers art arda 6. maçını kazandı
NBA'de 76ers, milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi
BASKETBOLFurkan'dan 20 sayı!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova oldu
BASKETBOLSezonun MVP'si Iagupova
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyileri arasına Fenerbahçe'den 2 oyuncu girdi
BASKETBOLEn iyileri arasında 2 oyuncu