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        Haberler Bilgi Magazin Eurovision 2025 ne zaman, nerede olacak? 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ile katılımcıları kimler?

        Eurovision 2025 ne zaman? İşte 69. Eurovision şarkı yarışmasına dair merak edilenler!

        69. Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek. 37 ülkenin katılacağı organizasyon, iki yarı final ve büyük finalle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıl "The Code" adlı şarkısıyla zafer kazanan Nemo'nun ardından gözler bu yılki performanslara çevrildi. Peki, Eurovision 2025 ne zaman? İşte 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 23:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:22
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        Eurovision 2025 için geri sayım başladı; yarışma bu yıl İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Basel'de düzenlenecek olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla izlenecek. Müzik dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan Eurovision, 69. kez sahne ışıklarını yakmaya hazırlanıyor. İşte merak edilenler...

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        EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

        2025 Eurovision yarışması büyük finali 17 Mayıs tarihinde olacak. İlk yarı final 13 Mayıs'ta, ikinci yarı final ise 15 Mayıs günü saat 22:00'de düzenlenecek.

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        1. Yarı Final katılımcıları

        1 - İzlanda

        2 - Polonya

        3 - Slovenya

        4 - Estonya

        5 - Ukrayna

        6 - İsveç

        7 - Portekiz

        8 - Norveç

        9 - Belçika

        10 - Azerbaycan

        11 - San Marino

        12 - Arnavutluk

        13 - Hollanda

        14 - Hırvatistan

        15 - Kıbrıs Cumhuriyeti

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        2. Yarı Final katılımcıları

        1 - Avustralya

        2 - Karadağ

        3 - İrlanda

        4 - Letonya

        5 - Ermenistan

        6 - Avusturya

        7 - Yunanistan

        8 - Litvanya

        9 - Malta

        10 - Gürcistan

        11 - Danimarka

        12 - Çekya

        13 - Lüksemburg

        14 - İsrail

        15 - Sırbistan

        16 - Finlandiya

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        EUROVİSİON SUNUCULARI

        Bu sene Eurovision'u Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer sunacak. Halka açık final yayınını da St. Jakob-Park'tan Mélanie Freymond ve Sven Epiney aktaracak.

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