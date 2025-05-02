Eurovision 2025 için geri sayım başladı; yarışma bu yıl İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Basel'de düzenlenecek olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla izlenecek. Müzik dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan Eurovision, 69. kez sahne ışıklarını yakmaya hazırlanıyor. İşte merak edilenler...