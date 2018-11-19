Ev yapımı deodorant tarifleri

19.11.2018 - 16:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ter kokusunu önlemek için kullanılan deodorantlar yerine doğallığa yönelmeye ne dersiniz? Evde yapılabilecek deodorant tarifleriyle hem doğallığın hem de hoş kokunun farkına varacaksınız... İşte ter kokusuna veda ettirecek ev yapımı deodorant tarifleri...

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Dünyanın en yaygın kullanılan ürünlerinden biri haline gelen deodorantı evde hazırlayabileceğinizi düşündünüz mü? İşte evde yapabileceğiniz deodorant tarifleri... 

YASEMİN KOKULU DEODORANT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 çorba kaşığı badem yağı
4 damla yasemin özü
1.5 çorba kaşığı talk pudra

YASEMİN KOKULU DEODORANT NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri bir kapta toplayıp homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz deodorantı ister ufak bir sprey şişesine ister normal bir şişeye koyabilirsiniz. Birkaç damla gün boyunca güzel kokmanızı sağlayacaktır. 

GÜL KOKULU DEODORANT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

150 ml etil alkol
40 gram gül suyu
6-7 damla lavanta yağı
2-3 damla karanfil yağı

GÜL KOKULU DEODORANT NASIL YAPILIR?

Alkolün yarısını ayırın. Ayırdığınız alkolün içine lavanta yağını ve karanfil yağını ekleyin. Bu karışımın üzerine alkolün geri kalanını ilave edip karıştırmayı sürdürün. Son olarak gül suyunu karışıma ekleyin. Bu karışım sayesinde tüm gün mis gibi kokacaksınız. 

LAVANTA KOKULU DEODORANT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 damla lavanta yağı
1 damla sedir yağı
250 ml witc hazel suyu
2 çorba kaşığı bitkisel gliserin

LAVANTA KOKULU DEODORANT NASIL YAPILIR?

Malzemeleri karıştırdıktan sonra cam bir şişeye aktarıp kullanacağınız kadarını spreyli bir şişeye doldurup cildinize uygulayın. 

NANE KOKULU DEODORANT TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 yemek kaşığı taze nane
1.5 yemek kaşığı elma sirkesi 

NANE KOKULU DEODORANT NASIL YAPILIR?

Taze naneleri ince ince kıyın. Parçaladığınız nanelerin üzerine elma sirkesini ilave edin ve iyice karıştırın. Bu karışımı cam bir kavanozda muhafaza edin. Nane kokusunun ortaya çıkması için 1 hafta bekleyin. 

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