Abant kebabı nasıl yapılır? Bol etli sebzeli güzel Bolumuzun mutfağından çıkan Abant Kebabı tarifinizi sizlere paylaşmaktayız.
Abant kebabı malzemeler;
- 250 gram dana kuşbaşı et
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet sulu domates
- 2 adet biber
- 2 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1,5 su bardağı su
- 3 adet iri patlıcan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1,5 su bardağı su
- 1 kâse kaşar peyniri rendesi
Abant kebabı yapımı;
- Etler tencereye konur, harlı ateşte suyunu salana kadar bekletilir.
- Sıvı yağ ilave edilip karıştırılır.
- Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edilip kapağı kapatılır.
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.
- Dilerseniz 15 dakika kadar düdüklü tencerede pişirebilirsiniz.
- Suyu çekildikten sonra Soğan ve biberler ilave edilir.
- Sarımsakları ufak ufak doğrayıp ekleyin yumuşayana kadar kavurun. Baharatlar ve tuzu ilave edin.
- Minik doğranmış domateslerinizi de tencereye ekleyin suyunu çekene kadar pişirin.
- Patlıcanları hiç soymadan ortadan ikiye ayırın.
- Kızgın yağda önlü arkalı kızartıp tepsiye alın fazla yağını süzün.
- Patlıcanların içini çatalla ezip az miktarda boşluk elde edilir.
- Etli harcı patlıcanların içerisine eşit şekilde paylaştırılır.
- Sıcak su içerisinde salçayı eritip tepsiye dökülür.
- 200 derece kadar ısıtılmış fırın içerisinde yarım saat kadar pişirilir.
- Tüm malzemeler pişkin olduğundan yarım saat yeterli olacaktır.
- Üzerine kaşar konup kızarana kadar beklenir ve fırından alınır. Afiyet olsun.
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