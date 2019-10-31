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Evde Abant kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Bolu mutfağına ait bol etli ve sebzeli güzel yemeğimiz Abant kebabı ağızda bıraktığı leziz tat ile gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Peki evde Abant kebabı nasıl yapılır? İşte Abant kebabı tarifi

Evde abant kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Abant kebabı nasıl yapılır? Bol etli sebzeli güzel Bolumuzun mutfağından çıkan Abant Kebabı tarifinizi sizlere paylaşmaktayız.

Abant kebabı malzemeler;

  • 250 gram dana kuşbaşı et
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet sulu domates
  • 2 adet biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1,5 su bardağı su
  • 3 adet iri patlıcan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 kâse kaşar peyniri rendesi

Abant kebabı yapımı;

  • Etler tencereye konur, harlı ateşte suyunu salana kadar bekletilir.
  • Sıvı yağ ilave edilip karıştırılır.
  • Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edilip kapağı kapatılır.
  • Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.
  • Dilerseniz 15 dakika kadar düdüklü tencerede pişirebilirsiniz.
  • Suyu çekildikten sonra Soğan ve biberler ilave edilir.
  • Sarımsakları ufak ufak doğrayıp ekleyin yumuşayana kadar kavurun. Baharatlar ve tuzu ilave edin.
  • Minik doğranmış domateslerinizi de tencereye ekleyin suyunu çekene kadar pişirin.
  • Patlıcanları hiç soymadan ortadan ikiye ayırın.
  • Kızgın yağda önlü arkalı kızartıp tepsiye alın fazla yağını süzün.
  • Patlıcanların içini çatalla ezip az miktarda boşluk elde edilir.
  • Etli harcı patlıcanların içerisine eşit şekilde paylaştırılır.
  • Sıcak su içerisinde salçayı eritip tepsiye dökülür.
  • 200 derece kadar ısıtılmış fırın içerisinde yarım saat kadar pişirilir.
  • Tüm malzemeler pişkin olduğundan yarım saat yeterli olacaktır.
  • Üzerine kaşar konup kızarana kadar beklenir ve fırından alınır. Afiyet olsun.

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