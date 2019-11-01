Evde Anti - Aging (Yaşlanma Karşıtı) maske tarifi, nasıl yapılır?

Cildiniz yaş otuzu geçtikten sonra bakım istemeye başlamaktadır. Bunu da kırışık oluşumlarının başlaması, cildin kuruması şeklinde problemlerden anlayabilirsiniz. Anti - Aging maskeleri uygulayarak cildiniz daha geç kırışmasını, kırışıklıkların derinleşmemesini ve daha canlı ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.
Evde Anti - Aging Maskesi Yapımı:
Anti - Aging Maskesi Tarifi - 1
- 1 fincan çekirdeksiz siyah üzüm ve taze yaban mersinini yıkayın, blendırda iyice öğütün.
- İçerisine 1 çay kaşığı bal, limon suyu ve jelatin tozunu koyun tekrar karıştırın.
- Karışımı buzdolabında 10 dakika dinlendirin.
- Sizde cildinizi güzelce temizleyin.
- Sonrasında maskeyi uygulayın ve 15 dakika bekleyin.
- Soğuk su ile durulayın.
- İlk hafta 5 gün uygulayabilirsiniz.
- Sonraki haftalarda 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır.
Anti - Aging Maskesi Tarifi - 2
- 4 adet taze veya kurutulmuş altın çileği cam kase içinde ezin.
- İçerisine 1 tatlı kaşığı beyaz kil, 1 çay kaşığı bal, 3 damla üzüm çekirdeği yapı ekleyerek karıştırın.
- Temiz cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin.
- Ilık su ile durulayın.
- Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
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