        Evde aşure nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı aşure tarifi

        Evde aşure nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı aşure tarifi

        Türk mutfağının en köklü tatlılarından biri olan aşure, bolluk ve bereketi simgeleyen özel lezzetler arasında yer alır. Özellikle Muharrem ayında yapılan aşure, farklı bakliyat ve kuru meyvelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Peki evde aşure nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı aşure tarifinin tüm detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:10
        Evde aşure nasıl yapılır?
        Ev yapımı aşure, hazır karışımlara kıyasla daha kontrollü malzemelerle hazırlanır. Şeker oranı isteğe göre ayarlanabilir, ayrıca içeriği de zenginleştirilebilir. Doğru kıvam yakalandığında hem besleyici hem de doyurucu bir tatlı ortaya çıkar. İşte adım adım evde aşure tarifi ve malzemeleri…

        EVDE AŞURE NASIL YAPILIR?

        Evde aşure nasıl yapılır? Söz konusu tarifte en önemli aşama bakliyatların önceden hazırlanmasıdır. Buğday, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden ıslatılmalıdır. Bu işlem hem pişme süresini kısaltmada etkili olduğu gibi sindirimi de kolaylaştırır. Ardından şu aşamalar takip edilir:

        İlk olarak buğday haşlanır. Buğday iyice yumuşadığında içine ayrı ayrı haşlanmış nohut ve kuru fasulye eklenir. Ardından doğranmış kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm ilave edilir. Tüm malzemeler birlikte kaynatılır. Şeker ekleme aşaması en son yapılmalıdır. Tat dengesi kontrol edilerek şeker ilave edilir ve birkaç taşım daha kaynatılır. Aşure koyu bir kıvam aldığında ocaktan alınır ve kaselere paylaştırılır.

        EVDE AŞURE TARİFİ

        Evde aşure tarifi birkaç temel adımla hazırlanabilir. Doğru oranlar kullanıldığında kıvamı ne çok koyu ne de çok sulu olur. Aşağıda adım adım tarifi bulabilirsiniz;

        • Öncelikle 2 su bardağı aşurelik buğday bir gece önceden ıslatılır.
        • Ertesi gün suyu süzülür ve yumuşayana kadar haşlanır.
        • Ayrı kaplarda 1 çay bardağı nohut ve 1 çay bardağı kuru fasulye haşlanır.
        • Buğdayın üzerine haşlanmış bakliyatlar eklenir.
        • Ardından doğranmış 5-6 adet kuru kayısı, 5 adet kuru incir ve yarım çay bardağı kuru üzüm ilave edilir.
        • Karışım kaynamaya bırakılır.
        • Yaklaşık 1 su bardağı toz şeker kontrollü şekilde eklenir.
        • İsteğe bağlı olarak portakal kabuğu rendesi ya da vanilya ilave edilebilir.
        • Kıvam alan aşure kaselere alınır ve soğumaya bırakılır.

        Hazırlanan aşurenin üzeri nar taneleri, ceviz, fındık, tarçın ve Hindistan cevizi ile süslenerek servis edilir.

        EVDE AŞURE MALZEMELERİ

        Evde aşure yapmak için gerekli malzemeler şu şekildedir;

        • 2 su bardağı aşurelik buğday
        • 1 çay bardağı nohut
        • 1 çay bardağı kuru fasulye
        • 5-6 adet kuru kayısı
        • 4-5 adet kuru incir
        • Yarım çay bardağı kuru üzüm
        • 1 su bardağı toz şeker (isteğe göre ayarlanabilir)
        • 1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
        • 1 adet portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
        • Su

        Üzeri için:

        • Nar taneleri
        • Tarçın
        • Hindistan cevizi

        Bu ölçüler yaklaşık 8-10 kase aşure için uygundur. Malzeme miktarı isteğe göre artırılabilir.

        EVDE AŞURE TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Lezzetli bir aşure için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir;

        • Bakliyatlar mutlaka bir gece önceden ıslatılmalıdır.
        • Kuru incir ve kayısı küçük doğranmalı ve ayrı bir kapta kısa süre kaynatılarak eklenmelidir.
        • Şeker en son aşamada ilave edilmelidir.
        • Aşure piştikçe koyulaşır. Bu nedenle ocaktan almadan önce kıvam kontrol edilmelidir.
        • Soğudukça daha da yoğunlaşacağı unutulmamalıdır.

        Bunların yanı sıra aşure dinlendikçe lezzeti oturur. Servisten önce oda sıcaklığında veya buzdolabında bir süre bekletmek aroma bütünlüğünü artırır.

        EVDE AŞURE YAPMAK KOLAY MI?

        Ev ortamında kolay aşure yapmak sabır gerektirse de aslında zor değildir. En çok zaman alan kısmı bakliyatların haşlanmasıdır. Ön hazırlık yapıldığında süreç daha pratik hâle gelir.

        Aşure, çok sayıda malzeme içermesine rağmen temel mantığı oldukça basittir: Haşla, birleştir ve kaynat. Bu nedenle mutfakta deneyimi az olan kişiler bile doğru adımları takip ederek başarılı bir sonuç elde edebilir. Ayrıca ev yapımı aşure, hazır ürünlere kıyasla daha doğal ve katkısızdır. Şeker oranı ve malzeme çeşitliliği tamamen kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.

        AŞURENİN KALORİSİ NE KADAR?

        Aşurenin kalori değeri kullanılan şeker miktarına ve içeriğine göre değişiklik gösterir. Ortalama bir kase (200 gram) ev yapımı aşure yaklaşık 250-350 kalori arasındadır.

        Şeker miktarı azaltıldığında veya kuru meyve oranı dengelendiğinde kalori değeri düşürülebilir. Üzerine eklenen ceviz, fındık ve Hindistan cevizi kalori miktarını artırabilir.

        Sonuç olarak; besleyici bakliyatlar ve kuru meyveler içermesi nedeniyle aşure, ölçülü tüketildiğinde doyurucu bir tatlı alternatifi olarak tercih edilebilir. Ancak ölçüsüne dikkat edilmelidir.

        AŞURE KIVAMI NASIL OLMALI?

        Aşurenin kıvamı ne çok koyu ne de fazla sulu olmalıdır. İdeal aşure, kaşıkla alındığında akışkanlığını koruyan ancak taneleri dağılmadan bütünlüğünü muhafaza eden bir yapıya sahip olmalıdır. Pişirme sırasında kıvamı kontrol etmek önemlidir. Bunun nedeni, aşurenin soğudukça belirgin şekilde koyulaşmasıdır. Bu nedenle ocaktan almadan önce biraz daha akışkan kıvamda olması gerekir. Eğer aşure fazla koyu olduysa kontrollü şekilde sıcak su eklenerek açılabilir. Çok sulu olması durumunda ise birkaç dakika daha kaynatılarak yoğunluğu artırılabilir. Doğru kıvam, hem lezzeti hem de sunum kalitesini doğrudan etkiler.

        AŞURE NASIL SAKLANIR?

        Aşure, uygun koşullarda saklandığında tazeliğini birkaç gün koruyabilir. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli, tamamen soğuduktan sonra üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmelidir. Buzdolabında 3 ila 4 gün boyunca güvenle tüketilebilir. Bunların yanı sıra şunlar da dikkate alınabilir;

        • Saklama sırasında hava almayan kaplar tercih edilmelidir.
        • Derin dondurucuda saklamak önerilmez çünkü çözüldüğünde kıvamı ve dokusu değişebilir. Servis öncesinde buzdolabından çıkarılan aşure, oda sıcaklığında kısa süre bekletilerek ya da çok az sıcak su eklenip karıştırılarak kıvamı dengelenebilir.
        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi Atış Bürosunda görevli polis memurları, atış poligonuna gelen "Barut" ismini verdikleri tilkiyle özel bir bağ kurdu. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
