Geçen yıl ilk defa, emeklilere kurban bayramında ve ramazan bayramında bin lira tutarında ikramiye ödenmeye başlandı. Bayram ikramiyesi bir yandan emeklileri sevindirirken, evde bakım aylığı alan bazı vatandaşların paralarının kesilmesine neden oldu.

Başkasının yardımına muhtaç durumdaki engelliler için yapılan evde bakım yardımında hane içindeki kişi başına gelire bakılıyor. Kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması durumunda, evde bakım parası veriliyor. 2019 yılı için evde bakım aylığında, hane içinde kişi başına gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.

Geçen yıl ramazan ve kurban bayramında verilen toplam 2 bin lira tutarındaki ikramiye gelire dahil edildi. Bu nedenle, bazı vatandaşların hane içindeki kişi başına geliri limitin üzerine çıktı.

3 BİN 406 KİŞİNİN AYLIĞI KESİLDİ

Bayram ikramiyesi dolayısıyla geliri yükseldiği gerekçesiyle 3 bin 406 kişinin evde bakım aylığı kesildi. Yaklaşık 7 bin kişinin aylığının kesilmesi için de işlem başlatıldı. Bu arada, ilk defa evde bakım parası için başvuruda bulunan birçok vatandaşın başvurusu da bayram ikramiyesi dolayısıyla reddedildi.

KANUN DEĞİŞTİ 19 MİLYON TL İADE

Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanunla, sistem değişikliğine gidildi. Bundan böyle bayram ikramiyeleri, evde bakım aylığı için yapılan gelir testinde dikkate alınmayacak.

Geçen yılki bayram ikramiyeleri dolayısıyla evde bakım aylığı kesilen 3 bin 406 kişiye yeniden aylık bağlanacak, kesilmiş bulunan ve toplam tutarı 19 milyon liraya ulaşan aylıkları da iade edilecek. Sayıları 7 bine ulaşan vatandaş da evde bakım aylığının kesilmesinden kurtulmuş oldu.

YENİDEN GELİR TESTİNE GİRİN

Bayram ikramiyesi dolayısıyla geçen yıl gelir testine takılan ve bu nedenle evde bakım parası alamayanların yeniden gelir testi başvurusunda bulunmasında yarar var. Bu kişiler hem bayram ikramiyeleri hesaba katılmayacağı için avantaj elde edecek, hem de bu yıl asgari ücret yüzde 26 oranında artmış olduğu için gelir testindeki kriteri yerine getirme şansları artacak.

Geçen yıl evde bakım aylığında hane içinde kişi başına 967 liranın altında gelir koşulu aranıyordu. Örneğin toplam geliri 2 bin 800 lira olan 3 kişilik bir ailede fert başına gelir 933 lirada kaldığında, ailenin engelli bireyi için evde bakım parası veriliyordu. İki bin liralık ikramiye 12’ye bölündüğünde hesaplanan 167 lira, aylık gelire eklenince aynı ailede fert başına gelir 989 liraya yükseldiği için evde bakım parası kesilmişti.

İlk defa başvuruda bulunan bazı vatandaşlara ise ret cevabı verilmişti. Başvurusu reddedilmiş bulunan kişiler yeniden müracaat ettiklerinde bu yılki asgari ücret üzerinden değerlendirmeye alınacaklar. Bayram ikramiyeleri hesap dışında tutulacak. Böylece, ailede kişi başına gelir bin 219 liranın altında çıkanlara evde bakım aylığı bağlanacak.

513 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, özel bakım merkezlerinde sunulacak hizmet karşılığı olarak aylık 2 bin 612 lira ödeniyor. Bakımın evde yapılması durumunda ise aylık bin 306 lira ödeniyor.

Bu hizmetten 2018 yılı itibarıyla 513 bin 276 kişi yararlanıyor. 2019 yılı bütçesinde evde bakım için 8.5 milyar lira ödenek ayrıldı.

“AĞIR ENGELLİ” RAPORU OLANLAR YARARLANIYOR

Evde bakım aylığından, resmi sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, kişisel ihtiyaçlarını yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek kişiler yararlanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık, malûllük ve ölüm aylığı alanlar normalde devletin verdiği sosyal yardımlardan yararlanamıyor. Bunun tek istisnasını, başkasının yardımına muhtaç durumundaki engelliler için yapılan evde bakım yardımı oluşturuyor. Bu nedenle, geçen yıl uygulamaya konulan bayram ikramiyesi de sadece evde bakım yardımı alanları etkiledi.